Piepjong Chelsea boekt met invaller Batshuayi zesde zege op rij

Chelsea heeft zaterdagnamiddag op de twaalfde speeldag in de Premier League in eigen huis met 2-0 gewonnen van middenmoter Crystal Palace. Rode Duivel Michy Batshuayi viel in en kwam dicht bij een goal, maar vond de netten niet. Het is de zesde competitiezege op rij voor de Blues, die nog nooit met een jonger elftal aan een match begonnen.

Chelsea verscheen met zijn jongste elftal ooit aan de aftrap, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 88 dagen. De jonkies van Chelsea tellen al aardig wat punten, maar domineerden nog maar zelden dit seizoen een wedstrijd in de Premier League en dat was ook in de Londense derby tegen Palace het geval, vooral dan in de eerste helft.

De beste kans kwam op naam van Willian, maar de Braziliaanse international miste onbegrijpelijk. Na rust maakt hij die misser ruimschoots goed, door met een geniaal hakje topschutter Tammy Abraham op weg te zetten naar zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen. Tien minuten voor affluiten werd het nog 2-0, toen een afgeweken bal van invaller Michy Batshuayi bij Christian Pulisic belandde en de Amerikaan van dichtbij werkelijk niet meer kon missen (zie video onder). Bij de bezoekers kwam Christian Benteke niet van de bank.

Als Batsman niet kan scoren, dan doet Captain America het wel! ??????#superheldenvanChelsea @mbatshuayi pic.twitter.com/13usuPDcwa — Play Sports (@playsports) November 9, 2019

Voor Chelsea was het de zesde competitiezege op rij en dat was al van mei 2017 onder Antonio Conte geleden. Met 26 punten klimmen ze voorlopig over Manchester City (25) en Leicester (23) naar de tweede plaats, op vijf punten van leider Liverpool, dat zich opmaakt voor de clash met City op zondag. Het Leicester van man in vorm Youri Tielemans en Dennis Praet ontvangt zaterdagavond Arsenal, de nummer vijf in de Premier League.