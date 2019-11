Premier League lust VAR niet: fans Tottenham én Sheffield keren zich samen tegen videoref

De introductie van de VAR in de Premier League loopt niet van een leien dakje. Dat de afgekeurde goal van Sheffield United voor woede bij de bezoekende fans zorgde, is logisch, maar ook de thuisfans keerden zich tegen de VAR. Zij applaudisseerden toen de fans van Sheffield zich tegen de VAR keerden.

Sheffield United verbaast dit seizoen en speelde ook sterk bij Tottenham, maar gaf op het uur al te makkelijk een doelpunt weg. Enkele minuten later wiste Sheffield’s McGoldrick de makkelijke treffer van Son uit, maar tot ieders verbazing kwam de VAR tussen. Na meer dan drie minuten afwachten luidde het verdict: geen goal, want Lundstram zou in de actie voor de gelijkmaker een grote teen buitenspel hebben gestaan. Alleen was op de beelden niet duidelijk of het beeld wel was stilgezet op het moment dat de bal richting Lundstram ging.

Gelukkig voor Sheffield werd het uiteindelijk nog wel 1-1, maar natuurlijk was de VAR hét gespreksonderwerp. “Als het offside was, moeten we daar maar mee leven”, aldus coach Chris Wilder, die zich wel vragen stelde over het moment van het buitenspel van Lundstram. Dat gebeurde in de voor United gelijkmaakte. “Dat is verwarrend. De bal wordt voorgezet en komt terug. Wanneer begint dan een nieuwe fase? Het doet ook niemand goed dat het spel zo lang stilligt. Ze hebben ons ook gezegd dat de VAR enkel tussenkomt bij een duidelijke fout. De VAR zal blijven, maar het systeem zal moeten verbeteren.”

De fase in kwestie

Ook Tottenham-manager Mauricio Pochettino heeft zo zijn vragen. Hij zag eerder dit seizoen al hoe de VAR tussenkwam in zijn voordeel door in de topper tegen Manchester City een doelpunt af te keuren én hoe een doelpunt van Son werd afgekeurd. “Een ref kan een fout maken, maar met de VAR zijn zo’n situaties moeilijk te begrijpen. Ik begrijp de frustratie van Chris.”

Onder meer Match of the Day-commentator Gary Lineker uitte -alweer- zijn ongenoegen over de VAR op Twitter. “Als je op 30 seconden niet kan zien of de ref ernaast zat is het geen zware misser en zou de eerste beslissing van de scheidsrechter overeind moeten blijven.”

Door de 1-1 komt Sheffield United overigens op een knappe vijfde plaats in de Premier League.