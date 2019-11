Tottenham kan bij debuut José Mourinho meteen eerste keer op verplaatsing winnen in Premier League

José Mourinho heeft zijn start bij Tottenham Hotspur niet gemist. Bij zijn debuut wonnen de Spurs meteen met 2-3 op bezoek bij West Ham - de eerste uitzege in de competitie sinds januari voor Tottenham. Mourinho had ook een basisplaats in petto voor Toby Alderweireld. Jan Vertonghen moest nog geblesseerd toekijken.

Het was Son Heung-Min die het pad effende in de eerste match van Tottenham onder The Special One. Na niet al te doortastend verdedigen van thuisploeg West Ham besloot hij zijn gekruiste schot hard in de hoek. Net voor rust zat Tottenham helemaal op rozen. Een sterk spelende Dele Alli verraste door op de grond liggend een balletje achter het steunbeen te geven, Son gaf de bal perfect voor en Lucas Moura stond op de juiste plaats: 0-2.

Vlak na rust breidde Harry Kane de voorsprong nog uit op aangeven van Serge Aurier. Tottenham kreeg het wel nog warm in de laatste twintig minuten. Invaller Michail Antonio zette het kot in brand: hij stichtte chaos tussen Alderweireld en co. en scoorde met een harde knal de 1-3. De thuisploeg bleef komen en Mourinho mocht blij zijn dat Declan Rice buitenspel stond toen hij de 2-3 in doel tikte. Uiteindelijk viel die 2-3 toch, maar de treffer van Angelo Ogbonna viel zo laat dat het kalf toen al verdronken was voor de Hammers.

Bij de Spurs speelde Toby Alderweireld de hele wedstrijd. Jan Vertonghen traint opnieuw na zijn hamstringblessure, maar behoorde nog niet tot de selectie van Mourinho, die deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.

Tottenham doet door de zege een uitstekende zaak in de stand. De Spurs springen voorlopig van de veertiende naar de zesde plaats met 17 punten uit 13 wedstrijden. West Ham is 16e met 13 punten.