Kevin De Bruyne scoort en helpt Manchester City voorbij Chelsea in Engelse topper

Manchester City heeft de belangrijke topper tegen Chelsea gewonnen. City won in eigen huis met 2-1, en daar had het onder andere Kevin De Bruyne voor te danken. De Bruyne bracht de landskampioen langszij nadat Chelsea op voorsprong was gekomen. Uiteindelijk werd het 2-1 voor City, dat over Chelsea wipt in de stand.

Door de zeges van Liverpool en Leicester City eerder op de dag was het voor zowel Manchester City als Chelsea van vitaal belang om te winnen. Puntenverlies betekende immers een nieuwe deuk in de titelkansen van beide ploegen. Dat resulteerde in een gelijkopgaand wedstrijdbegin. Beide teams staken de neus aan het venster, waarvan de beste voor Kevin De Bruyne was: de Rode Duivel mikte al na enkele minuten nipt voorlangs. Na zo’n 20 minuten had N’Golo Kanté wel geluk: hij schoot de bal door de benen van Mendy en voorbij Ederson.

De Bruyne en Mahrez zorgen voor overwinning

Het antwoord van Manchester City liet niet lang op zich wachten. Via een afstandsschot van De Bruyne, dat afweek op het been van Zouma, stond het op het halfuur al terug gelijk: 1-1. Mahrez maakte er enkele minuten later met een prachtige knal 2-1 van. Aguëro kon de score voor de rust tot twee keer toe uitbreiden, maar miste evenveel keer.

Foto: AP

In de tweede helft zou er uiteindelijk niet meer gescoord worden, hoewel beide kanten nog een aantal goede mogelijkheden kregen. Sterling leek in de 94ste minuut alsnog voor de bevrijdende 3-1 te zorgen, maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd. Al was de 2-1 eindstand voor City meer dan voldoende: door die overwinning klimmen de kampioenen weer naar plaats drie in de stand. Leider Liverpool heeft negen punten voorsprong, nummer twee Leicester City kampeert één punt voor Man City. Chelsea is vierde op elf punten van Liverpool.