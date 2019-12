Zoon clublegende West Ham debuteert op zijn 33ste (!) en wint meteen op bezoek bij Chelsea

David Martin barst na het laatste fluitsignaal in huilen uit. De hele ploeg ging hem even troosten. Foto: AFP

Onthoud de naam: David Martin. Hij is de hoofdrolspeler van het mooiste voetbalverhaal in deze eindejaarsperiode. Zaterdag mocht de doelman, op z’n 33ste, debuteren in de Premier League. Hij hield op bezoek bij Chelsea de nul, won met zijn West Ham en barstte nadien in tranen uit.

Wat het verhaal pas echt speciaal maakt, is dat David de zoon is van Alvin Martin: voormalig Engels international die maar liefst 21 seizoenen in dienst van The Hammers voetbalde. Ontroerd vielen vader en zoon elkaar na de onverhoopte 0-1-zege bij Chelsea in de armen. “Dit is een fantastisch gevoel”, reageerde Martin, de junior. “Mijn vader die hier was, ik die een clean sheet afleverde, de ploeg die won: fantastisch.” Door de zege springt West Ham weer wat verder weg van de degradatiezone. Chelsea blijft hangen op plek vier.