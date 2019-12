Leicester pakt bij Aston Villa achtste competitiezege op rij, Praet geeft assist

Leicester City trekt zijn goede vorm door in de Engelse Premier League. Op de zestiende speeldag gingen The Foxes, met Dennis Praet en Youri Tielemans in de basis, zondag met 1-4 winnen bij het Aston Villa van de wederoptredende Björn Engels.

Succescoach Brendan Rogers had voor het eerst in twee maanden nog eens een basisplek voor Praet in petto. De middenvelder vatte naast routinier Tielemans post op het middenveld. Engels begon op de bank, maar mocht halverwege de eerste helft opnieuw opdraven om de geblesseerde Mings te vervangen. De Rode Duivel maakte na een kuitblessure voor het eerst sinds begin november opnieuw speelminuten bij ‘The Villains’.

Zélfs als hij mist, scoort Jamie Vardy! 🙈😅 pic.twitter.com/P9gQMfEHBp — Play Sports (@playsports) December 8, 2019

Op het moment van Engels’ invalbeurt stond het nog maar pas 0-1, getekend Jamie Vardy (20.). Van dichtbij verdubbelde Kelechi Iheanacho (41.) de voorsprong. Aston Villa reageerde snel via sterkhouder Jack Grealish (45.+2), die met een gekruist schot de 1-2 ruststand op het scorebord bracht. Na de thee diepte Jonny Evans (49.) de voorsprong van de bezoekers opnieuw uit. Zijn kopbal viel perfect in het hoekje. Op aangeven van Praet, die Vardy (75.) met een lange bal op weg naar zijn tweede doelpunt van de namiddag zette, werd het nog 1-4.

Tielemans dankt zijn spitsen. Foto: AP

Leicester verstevigt zo zijn tweede plek in de stand. Met 38 punten bedraagt de achterstand op leider Liverpool (46 ptn) acht punten en de voorsprong op landskampioen Manchester City (32 ptn) zes eenheden.