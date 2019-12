Manchester United verrast stadsgenoot City op eigen veld in derby: landskampioen volgt nu al op 14 punten van Liverpool

Is de titelstrijd definitief voorbij voor Manchester City? Het heeft er alle schijn van. De Citizens moesten in eigen huis absoluut winnen van grote stadsrivaal Manchester United, maar kregen een koude douche. United kwam met 1-2 winnen in het Etihad Stadium.

Manchester United is dit seizoen zelf wat op de sukkel, maar het tankte afgelopen woensdag wel vertrouwen met een zege tegen Tottenham (2-1). Maar winnen op het veld van de stadsrivaal? Dat is nog wat anders. City dreigde al snel via De Bruyne, maar nadien namen de bezoekers het commando over. Lingard en Martial konden echter het doel niet vinden, terwijl City een strafschop werd ontzegd.

Halverwege de eerste helft kwam dé kans voor United na een penaltyfout van Bernardo Silva op Marcus Rashford. Rashford mocht onder luid boegeroep zelf aantreden voor de elfmeter en bleef koel: 0-1. De ontsteltenis op de tribunes werd in de daaropvolgende minuten alleen maar groter toen Rashford opnieuw twee uitstekende kansen kreeg, waarvan er één op de lat mikte. De 0-2 kon niet uitblijven en op het halfuur zorgde Anthony Martial daarvoor via de binnenkant van de paal.

0-2 was ook de ruststand, hoewel bij Man City in de extra tijd opnieuw om een penalty gevraagd werd na hands van Fred. Opnieuw kregen ze die niet. Na de pauze kwam de thuisploeg nog steeds niet echt in de match. De Bruyne en Rodri dreigden even, zonder succes. Aan de overzijde miste Lingard de 0-3. Otamendi scoorde in de 85ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam City niet meer.

Door de nederlaag blijft Man City derde in de stand, achter leider Liverpool en nummer twee Leicester City. Het telt al 14 punten achterstand op Liverpool.