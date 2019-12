Kevin De Bruyne loodst Manchester City al na 89 seconden met twee goals en assist voorbij onmachtig Arsenal

Een magistrale Kevin De Bruyne heeft Manchester City voorbij Arsenal geloodst in de Premier League. De Drongenaar scoorde twee keer en gaf een assist op bezoek bij The Gunners, die afzakken naar de negende plaats.

Manchester City kon in het Emirates Stadium profiteren van het gelijkspel van Leicester City op zaterdag (1-1 tegen Norwich, red.) om wat dichterbij te sluipen op de tweede plaats. Kevin De Bruyne had die boodschap goed begrepen, want al na 89 seconden pegelde hij de eerste treffer van City in doel. Een heerlijke trap in het dak van het doel, en het tweede snelste doelpunt aller tijden in het Emirates.

LEES OOK.Geen Arsenal-City op de Chinese televisie door Mesut Ozil

1,5 minuut, meer heeft @DeBruyneKev niet nodig om de @Arsenal -fans het zwijgen op te leggen! 💪😮 pic.twitter.com/kT6ssc0fu0 — Play Sports (@playsports) December 15, 2019

De Bruyen wordt gefêteerd door zijn ploegmakkers. Foto: AFP

Arsenal zag af door De Bruyne, want hij zette na een kwartier ook de 0-2 mee op het bord door een assist te geven aan Raheem Sterling. En omdat Arsenal blijkbaar niet weet dat je De Bruyne best onder druk zet aan de rand van de zestien, kon hij zelf de 0-3 perfect in het hoekje wegleggen. Twee goals en een assist in amper 39 minuten.

Sead Kolasinac moest tot overmaat van ramp naar de kant bij de thuisploeg, de piepjonge Bukayo Saka kreeg zijn kans. De rust was een welgekomen geschenk voor Arsenal, dat een fluitconcert kreeg toen de eerste drie kwartier afgelopen waren.

Pech voor Kolasinac. Foto: REUTERS

Na rust etaleerde Pep Guardiola de breedte van zijn kern door Bernardo Silva als invaller te gebruiken. Bij Arsenal etaleerde Mesut Ozil dan weer de huidige malaise door met een begrafenisgezicht van het veld te stappen om vervangen te worden door de jonge winger Emile Smith Rowe. Manchester City tikte lustig verder, maar kon Arsenal niet verder in de put duwen. De thuisploeg had 36 procent balbezit. Voor een ploeg die jarenlang geroemd werd om het sprankelende voetbal doet het pijn aan de ogen.

LEES OOK. Jan Vertonghen is de held bij Tottenham, nieuwste sensatie redt punt voor Manchester United

Voor The Gunners blijft de lijdensweg dus gewoon verder duren. De voorbije elf wedstrijden kon het amper één keer winnen, 1-3 tegen West Ham United. Arsenal staat op de negende plaats in de Premier League terwijl Man City op de derde plaats staat.