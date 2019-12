Leerling wint van de meester: Chelsea van Lampard maatje te sterk voor Tottenham van Mourinho

Het Chelsea van coach Frank Lampard, speler bij Chelsea onder José Mourinho, heeft het Tottenham van diezelfde Mourinho een peer gestooft. In het Tottenham Stadium kwamen de Blues veruit als beste uit de verf: 0-2. Heung-min Son kreeg rood voor natrappen.

Een Londense derby, maar deze keer vooral in het teken van José Mourinho. Succesvol bij Chelsea, nieuw bij Tottenham als coach. Chelsea trad aan in de 3-4-2-1 die wij als Belgen goed kennen van de Rode Duivels. Eén van de jongens achter spits Tammy Abraham is Willian, de Braziliaan die het nummer tien van Eden Hazard overnam. Hij nam bij de 0-1 ook een beetje de rol over met een goal à la Hazard door naar binnen te komen en raak te treffen in de verste hoek. Tottenham kwam niet tot een reactie en werd telkens geklopt op de tweede bal.

Dele Alli geraakte gefrustreerd en dan is de Engelse middenvelder geen leuke jongen. Hij wilde een robbertje vechten met Kovacic, beiden kregen uiteindelijk geel van Anthony Taylor. Spurs-doelman Paulo Gazzaniga kwam vlak voor rust te laat in op Marcos Alonso, miste de bal en kreeg eerst nog de fout mee van de ref. De VAR was echter correct en onverbiddelijk: penalty voor Chelsea. Willian zette de Blues simpel op 0-2.

"Maar ik ging toch voor de bal ref?" pic.twitter.com/7fpsfULfPL — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

José Mourinho had de beslissing genomen om de verdedigende Eric Dier in de basiself te droppen voor de frivole Christian Eriksen. Een teken aan de wand voor de intenties van de Portugees, maar de tussenstand bij de rust zorgde ervoor dat The Humble One toch de wissel doorvoerde. Dat leverde wel wat op, want de Spurs werden beter in de wedstrijd. Maar op een counter profiteerde Tammy Abraham van slecht wegboksen van Gazzaniga. 0-3 stond het voor Chelsea, tot de ref die goal terug floot wegens buitenspel.

Son besliste dan maar om Tottenham persoonlijk in de voet te schieten door bij een duel met Antonio Rüdiger op de Franse verdediger na te trappen. Rood voor de Zuid-Koreaan, vrij spel voor Chelsea.

De braafste speler in de @premierleague sondigt opnieuw... 🙃 pic.twitter.com/f8ZIefvdiV — Play Sports (@playsports) December 22, 2019

Frank Lampard besloot om Jorginho en Reece James erin te gooien om de drie punten met zo min mogelijk krachten te verdienen. Ook Rode Duivel Michy Batshuayi mocht nog enkele minuutjes meedoen. Taylor plakte er nog acht minuten bij, maar die waren enkel in het voordeel van de Blues. Batshuayi trapte nog voorlangs, de zege van Chelsea kwam nooit in gevaar door een zwak Tottenham met Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de basis.

Mourinho coachte Lampard lange tijd bij Chelsea, maar krijgt nu al twee keer een nederlaag aangesmeerd door zijn vroegere kapitein. Foto: AFP

In Engeland was er veel te doen om een lelijk moment tijdens de partij, waarbij de stadionspeaker aanmaande om racistische gebaren achterwege te laten. Rüdiger, de man die Son zonder eigen wil rood bezorgde, kreeg apengebaren naar zijn hoofd geslingerd.