Manchester City wint topper in Premier League: Kevin De Bruyne is tegen Leicester alweer goed voor assist

Manchester City heeft de Engelse topper tegen Leicester met 3-1 gewonnen en nadert zo tot op één puntje van The Foxes op de tweede plaats. Kevin De Bruyne scoorde zelf niet nadat hij (opnieuw) het doelhout trof maar gaf wel een assist bij de 3-1 van Gabriel Jesus.

Leicester, met Youri Tielemans 77 minuten in de basis en Dennis Praet als vervanger, was nochtans op voorsprong gekomen. Jamie Vardy opende de score in de 22e minuut met een mooie stifter over Ederson.

Zo'n afwerking, daar word je stil van!???? pic.twitter.com/3rDwK5QjDt — Play Sports (@playsports) December 21, 2019

City wachtte niet lang om te rageren: Riyad Mahrez sneed vanop rechts naar binnen en zette de stand terug gelijk met een afgeweken schot (33.). Nog voor de rust ging de thuisploeg er helemaal over. Raheem Sterling lokte een penalty uit en Ilkay Gündogan liet de mogelijkheid niet liggen (43.).

In de 69e minuut diepten de Citizens die score verder uit. De Bruyne, die een sterke wedstrijd speelde en al eens de paal trof, ging zijn man vlot voorbij op rechts en legde de bal strak klaar voor Gabriel Jesus, die in doel werkte.

Manchester City komt zo weer tot op één puntje van Leicester op de tweede plaats. Leider Liverpool speelde vandaag de finale van het WK voor clubs en kwam dus niet in actie maar behoudt dus tien punten voorsprong op zijn naaste achtervolger.