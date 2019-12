Manchester City mag titelambities opbergen na tumultueuze nederlaag tegen Wolverhampton

De titel in de Premier League lijkt nu wel heel ver weg voor Manchester City. Na de 3-2 nederlaag bij Wolverhampton is de achterstand op Liverpool al opgelopen tot 14 punten. City speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man, maar leek na een dubbele voorsprong via Raheem Sterling niet in de problemen te komen. Onder impuls van Adama Traoré gingen de Wolves alsnog op en over Manchester City. Opvallend: bij een 1-2 stand werd Kevin De Bruyne na 67 minuten naar de kant gehaald door Pep Guardiola.

In de heenmatch kwamen de Wolves verrassend winnen in Manchester. Adama Traoré kreeg toen het hele Etihad stil met twee late doelpunten. Pep Guardiola was dus gewaarschuwd. “Dit is één van de moeilijkste verplaatsingen van de hele competitie”, beseft de Spanjaard dan ook voor de trip naar het Molineux Stadium. “De compacte organisatie achterin en hun snelheid voorin maakt Wolverhampton lastig om te bespelen.”

En die snelheid voorin nam City al snel te grazen. Diogo Jota ontglipte en doelman Ederson kon niet anders dan hem neerhalen: terecht rood. De onfortuinlijke Aguero werd gewisseld voor doelman Claudio Bravo. Even voordien botsten Dendoncker en Mendy onzacht met het hoofd tegen elkaar en lag het spel even stil, maar beide spelers konden verder spelen na verzorging.

City-doelman Ederson moest al na 11 minuten gaan douchen Foto: AP

Derde keer, goede keer voor Sterling

Ondanks het numerieke ondertal nam City de partij in handen. Dendoncker ging in de eigen zestien aan de schouder van Mahrez hangen en dat ontging de VAR niet. Scheidsrechter Atkinson wees terecht naar de stip. Sterling knalde zijn eerste poging pal op Rui Patricio, maar kreeg een herkansing omdat de Wolves te snel in de zestien doken. Bij zijn herneming trapte Sterling zijn strafschop op identieke wijze, Rui Patricio pakte opnieuw, maar in de herneming kon de Brit dan toch eenvoudig zijn tiende competitiedoelpunt binnentikken.

Wanneer twee penalty's pakken nog altijd niet genoeg blijkt... #pechvogelvandedag pic.twitter.com/998MALJSL7 — Play Sports (@playsports) December 27, 2019

Kevin De Bruyne gaf een assist, maar werd na 67 minuten vervangen Foto: REUTERS

Bij de rust greep Guardiola in en kwam de piepjonge Garcia (18) in de plaats van Mahrez om de defensie van de bezoekers te versterken. Geen teken voor de Citizens om zich in te graven, want na een snelle tegenaanval kon Sterling zijn tweede van de avond over Rui Patricio liften. Rodri leverde in bij De Bruyne en die moet je niet leren hoe je een aanvaller in het straatje stuurt: de assist van onze landgenoot op Sterling was maatwerk van de zuiverste soort.

Kevin De Bruyne met tegenzin naar de kant

Lang kon City niet genieten van de dubbele voorsprong. Het was uitgerekend Adama Traoré, de held van de heenmatch, die de Wolves terug in de wedstrijd bracht met een lage schuiver in de verste hoek. Loepzuiver afgewerkt van de energieke Spanjaard, dat wel.

Kevin De Bruyne ging nog op zoek naar een doelpunt, maar zijn schot kon Rui Patricio niet verontrusten. Opvallend: Guardiola haalde de Rode Duivel na 67 minuten naar de kant voor Gundogan. Het was duidelijk tegen de zin van de middenvelder, die al mokkend een plekje op de bank zocht. De match tegen Sheffield United van zondag zit er wellicht voor iets tussen. Pep Guardiola moest zich dan ook verantwoorden voor de wissel van De Bruyne: “We hebben slechts 48 uur tot onze volgende wedstrijd”, verdedigde hij zijn keuze achteraf.

In de laatste twintig minuten gingen Dendoncker en co. nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De pogingen van Moutinho, Traoré en Saiss misten allemaal precisie.City boog, maar leek niet te kraken tot het licht uitging bij Mendy. Hij liet zich veel te makkelijk van de bal zetten door Traoré in de eigen zestien en de uitblinker bij de Wolves bood Raul Jimenez de gelijkmaker op een presenteerblaadje aan.

Adama Traoré was de grote man bij de thuisploeg Foto: REUTERS

Wolverhampton drukte door en in de laatste minuut kreeg de thuisploeg wat ze verdiende. Raul Jimenez met de subtiele hak voor Doherty en die duwde de bal voorbij Bravo binnen. In de absolute slotfase kreeg City via Sterling nog een ultieme kans op de gelijkmaker, maar de vrije trap van Sterling likte de lat. Geen hattrick voor de Brit, wel een overwinning voor Wolverhampton.

Door de thuiszege doet Wolverhampton een uitstekende zaak: ze springen van de achtste naar de vijfde plaats, op 2 punten van Chelsea. Manchester City mist de kans om over Leicester te wippen en zo de eerste achtervolger van Liverpool te worden. De Bruyne en co. volgen nu op 14 punten van The Reds, Leicester heeft 13 punten goed te maken.