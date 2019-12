Liverpool demonstreert tegen Leicester City en haalt spanning uit Premier League

Liverpool heeft een mokerslag uitgedeeld in de Premier League. Het won met duidelijke 0-4 cijfers van Leicester City, dat als tweede in de stand op dertien punten volgt. The Reds lijken autoritair op weg naar een eerste titel sinds de jaren negentig. Dankzij onder meer rechtsachter Trent Alexander-Arnold (21), die met een goal en twee assists Leicester fileerde.

Brendan Rodgers zette bij Leicester een Belgisch middenveld neer met Dennis Praet en Youri Tielemans. De jongens met een paars-wit verleden moesten het opnemen tegen het supertrio van Liverpool: Salah, Firmino en Mané stonden klaar om de kloof van Liverpool verder uit te diepen. Mané was echter niét klaar: hij miste in de tweede minuut al een opgelegde kans. De fans in Leicester slaakten een zucht. Blij waren ze sowieso, want de Thaise eigenaars hadden gratis bier voorzien voor de wedstrijd. De Gegenpressung verwarde Johnny Evans, die de bal weggaf aan Naby Keïta. Mohamed Salah kon zijn assist niet afdrukken.

Salah met de grote kans. Foto: Action Images via Reuters

Gatenprikker Bobby

Brendan Rodgers wist dat zijn Leicester verdedigend uitstekend staat en vooral op de counter bommetjes kan gooien. Liverpool kreeg dus de bal, en als Leicester het leer had ging het zeer gemoedelijk. Salah profiteerde toch eens in de omschakeling, ging om de keeper heen maar vond het zijnet. En Leicester? Dat vond geen oplossingen voor de hoge intensiteit van The Reds. Die moesten gaatjes zien te prikken in de defensie van hun gastheer. Het vond niet toevallig de ruimte na een weggewerkte stilstaande fase, waarbij Trent Alexander-Arnold een heerlijke bal naar de tweede paal trapte. Roberto Firmino kopte in de korte hoek binnen.

De perfecte voorzet, met in de hoofdrol @trentaa98 Alexander-Arnold!🤤📐 pic.twitter.com/1XEzHYLl6g — Play Sports (@playsports) December 26, 2019

Een doelpunt dat Leicester op dertien punten van Liverpool zette, en dat terwijl ze een match minder gespeeld hebben dan de autoritaire leider. De thuisploeg geraakte niet aan kansen en moest oplossingen zoeken in de kleedkamer. Voornaamste opdracht? Jamie Vardy en James Maddison in het spel vinden en betrekken. Liverpool kwam echter weer beter uit de kleedkamer, Firmino verlengde net niet zijn tweede doelpunt naar de tweede paal. Ook Salah kreeg een volbloed kans, maar buitenspel van Firmino en een redding van Kasper Schmeichel bracht soelaas voor Leicester.

Gouden wissel

De winnaar van de Champions League was duidelijk baas in het King Power Stadium, maar scoren lukte niet voor een tweede keer. Het gevaar voor Jürgen Klopp was dat zijn troepen moe werden na de lange reeks wedstrijden in deze periode. ‘Divock O’Clock’, dacht de Duitse topcoach. Hij bracht ook James Milner in. Die stond nog maar net op het veld toen Çağlar Söyüncü, eigenlijk de beste bij Leicester, de bal met de arm raakte in de zestien. ‘Milly’ is de eerste strafschopnemer, dus zijn eerste actie als invaller was de 0-2 ijskoud in doel leggen vanaf de penaltystip.

De dam brak bij de thuisploeg. Firmino mikte zijn tweede rustig in de verste bovenhoek van het doel. 0-3: boeken toe voor de wedstrijd en de titelstrijd? Alexander-Arnold deed er nog eens een schepje bovenop en ramde de 0-4 onder Schmeichel door. Goal en twee assists voor de rechtsachter.

Een rechtsback met acht (!) assists. Foto: AFP

Enige domper was de blessure van Jordan Henderson, de kapitein die in bloedvorm verkeert. De Belgen stonden erbij en keken ernaar. Zij speelden een anonieme partij.

Liverpool staat nu dertien punten voor op Leicester en veertien op Manchester, dat net als Liverpool nog een match te goed heeft. Veertien punten zijn vijf verliespartijen voor Liverpool om Manchester City aan de leiding te zetten. Ter vergelijking: vorig seizoen verloor Liverpool één keer, het seizoen daarvoor vijf keer. Dit seizoen verloor het nog geen enkele keer, het speelde amper één keer gelijk in achttien wedstrijden.