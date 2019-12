Liverpool boekt controversiële zege tegen Wolverhampton: VAR eist andermaal hoofdrol op in Premier League

Liverpool kreeg zondag bezoek van Wolverhampton, waar Leander Dendoncker in de basis stond. The Reds wonnen de partij met 1-0, maar opnieuw was de VAR hét gespreksonderwerp. Op slag van rust scoorden de Wolves de gelijkmaker, maar die werd tot eenieders verbazing afgekeurd. De reden? Een millimeter buitenspel. Als het al zoveel was. En even voordien was de VAR ook al tussengekomen bij de enige treffer van de match.

Ook bij het doelpunt van Liverpool was er al commotie. Die werd in eerste instantie afgekeurd voor hands van Lallana, maar de videoref greep in. Geen hands van Lallana, zo oordeelde de VAR terecht. Voorafgaand in diezelfde fase leek ook Van Dijk de bal met de arm te beroeren, maar ook daar werd het voordeel aan Liverpool gegeven.

Had dit doelpunt afgekeurd moeten worden? ??

Oordeel vooral zelf! pic.twitter.com/yBSVeKwCjb — Play Sports (@playsports) December 29, 2019

Liverpool won de partij uiteindelijk met 1-0 en sluit het jaar zo af met 55 punten in de Premier League: 18 zeges en 1 gelijkspel. Het heeft 13 punten voorsprong op Leicester City en 16 op Manchester City, dat momenteel wel nog speelt tegen Sheffield United. Liverpool heeft wel nog een inhaalwedstrijd voor de boeg.

“Schaf de VAR af”

Op de sociale media weerklonk (nog maar eens) veel kritiek op de VAR. De voorbije weken werden al meerdere doelpunten afgekeurd voor miniem buitenspel, gisteren nog zagen Norwich en Brighton een goal geannuleerd worden.

Actually the worst one I've seen yet can't see anything to suggest he's in front #LIVWOL pic.twitter.com/Q2kHPS7KDi — Fin Tungate (@FinTungateSport) December 29, 2019

De VAR in de Premier League maakt zich dit weekend volstrekt, maar dan ook echt volstrekt belachelijk met vier afgekeurde doelpunten voor "buitenspel" #livwol pic.twitter.com/Py7KgLJSYE — Roel Klein (@Roelierule) December 29, 2019

Even as Liverpool fan, how the fuck is this being given as offside. The technology isn’t good enough to give that accurate a decision. #VAR #LIVWOL pic.twitter.com/glKZPNOYVf — James Ware (@Jbware96) December 29, 2019

Wat vind jij eigenlijk van de VAR Dick? #LIVWOL pic.twitter.com/8cOWXYx3fJ — ???? Ronald de Rooij ???? (@roderoct) December 29, 2019

Als we hier buitenspel voor gaan geven schaf die VAR dan alsjeblieft af. #LIVWOL pic.twitter.com/1aV513qeV8 — Bjorn (@BvR1908) December 29, 2019