Nieuwe masterclass van Kevin De Bruyne: Rode Duivel loodst Manchester City naar zege met doelpunt en assist

Manchester City heeft 2019 kunnen afsluiten met een deugddoende zege. Na de nederlaag van Wolverhampton moesten The Citizens hun titeldroom definitief opbergen, maar op eigen veld tegen Sheffield United krabbelden Kevin De Bruyne en co weer recht. De Rode Duivels was nog maar eens de grote man met een doelpunt en een assist, ook in deze partij eiste de VAR weer een hoofdrol op.

Sheffield United leek al vroeg in de partij op voorsprong te komen dankzij een treffer van Mousset, maar de VAR verbrodde het feestje van de promovendus. Opnieuw voer voor discussie, want opnieuw was er sprake van miniem buitenspel. Een kwartier later kreeg diezelfde Mousset nogmaals de kans om The Blades op voorsprong te zetten, maar deze keer besloot hij naast.

Voelden de Sheffield-fans zich daar al bekocht, werd het na de rust nog erger. Amper enkele minuten ver in de tweede helft leek de ref de bal te raken, waardoor Sheffield balverlies leed en De Bruyne in balbezit kwam. Onze landgenoot stuurde meteen Sergio Agüero in de diepte en de Argentijn knalde de 1-0 op het bord. Veel protest bij Sheffield, maar dat mocht niet baten. De VAR greep niet in. In de vertraagde herhaling lijkt het er ook op dat de speler van Sheffield de bal speelt tussen de benen van de ref. Volgens de letter van het reglement - dat stelt dat er een scheidsrechtersbal moet komen als de ref door het leer te raken het spel beïnvloedt - dus een correct doelpunt.

Primeur: assist van @DeBruyneKev na een pre-assist van de scheidsrechter! 🤷‍♂😅 pic.twitter.com/vDbhO4hlBj — Play Sports (@playsports) December 29, 2019

De ban was gebroken en Manchester City ging op zoek naar een tweede doelpunt. Dat kwam er pas in de slotfase, dankzij wie anders dan De Bruyne. De Rode Duivel gaf de bal mee met Mahrez, die een mannetje omspeelde en ‘King Kev’ opnieuw aanspeelde. De Rode Duivel kapte gepast terug naar zijn rechter en schoof de beslissende treffer in doel. Boeken toe en drie punten erbij voor The Citizens.

Dankzij deze overwinning, nummer honderd voor Pep Guardiola in de Premier League, blijft Man City met 41 punten in het zog van Leicester City, dat met 42 punten op de tweede plaats kampeert. Sheffield United staat achtste.

Foto: Photo News