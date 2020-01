Manchester City laat geen spaander heel van Aston Villa: Sergio Aguero en Kevin De Bruyne zijn (alweer) uitblinkers

Manchester City heeft optimaal geprofiteerd van het verassende puntenverlies van Leicester. De Citizens hadden geen kind aan Aston Villa en wonnen met 1-6. Kevin De Bruyne leverde 2 assists af, voor Sergio Aguero werd het een historische avond door zijn hattrick.

Watford slaagde er eerder op de middag in om Bournemouth te kloppen in degradatietopper, dus Aston Villa wist wat het moest doen om terug uit de gevarenzone te sluipen. Riyad Mahrez drukte die hoop al snel de kop in. De Algerijnse winger mocht na een kwartier veel te ver doordringen in het strafschopgebied en verschalkte Villa-doelman Nyland met een tegenvoetse plaatsbal. Nauwelijks 6 minuten later stond Mahrez een tweede keer op het scorebord:slap verdedigen bij de thuisploeg en David Silva bood Mahrez z’n tweede van de avond aan. Vooral Chelsea-huurling Danny Drinkwater had boter op het hoofd bij de dubbele voorsprong.

De favoriete plek voor een zondagswandeling van @Mahrez22

➡ Villa Park, England 🙃 pic.twitter.com/gdZiBofJ3n — Play Sports (@playsports) January 12, 2020

Sergio Aguero schrijft geschiedenis

Nog voor het halfuur viel de definitieve beslissing in het Villa Park. De motor van Kevin De Bruyne sloeg nog eens aan en hij gaf de bal mee met Sergio Aguero voor zijn dertiende assist van het seizoen. De Argentijn joeg de bal kurkdroog in de verste bovenhoek: 0-3 en boeken toe voor Aston Villa. Met zijn 175e goal in de Premier League evenaart de spits van Manchester City Thierry Henry als meest productieve buitenlander in Engeland. Pijnlijk: het doelpunt van Aguero was voor een handvol supporters het sein om na een halfuur al het stadion te verlaten.

Sergio Aguero schoot zichzelf de geschiedenisboeken in met zijn 176e doelpunt voor City Foto: AFP

Lang duurde het ex-aequo met Thierry Henry niet voor Sergio Aguero: met de 0-5 op het uur stak hij de Fransman definitief voorbij met zijn 176e doelpunt. Voor Pep Guardiola was het vijfde doelpunt van zijn team ook het teken om wat sleutelspelers rust te gunnen. Nicolas Otamendi kwam Fernandinho vervangen en ook Kevin De Bruyne werd naar de kant gehaald voor Phil Foden.

Het belette Aguero niet om zijn hattrick nog te vervolledigen op assist van Mahrez. Hij komt hierdoor ook in een ander lijstje helemaal bovenaan te staan: geen enkele speler maakte meer hattricks (12) in de geschiedenis van de Premier League. Tot zondagavond was het record in handen van Alan Shearer. De late penaltygoal van El Ghazi voor Aston Villa was niet meer dan een schamele voetnoot.

Door de kinderlijk eenvoudige overwinning wordt Manchester City opnieuw alleen tweede, maar wel op 14 punten van leider Liverpool. Bij Aston Villa komt het degradatiespook een beetje dichterbij: de Villans staan 18e.