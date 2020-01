Leander Dendoncker en Dennis Praet scoren bijna gelijktijdig in Premier League

Leander Dendoncker en Dennis Praet hebben allebei raak getroffen voor hun respectievelijke teams Wolverhampton en Leicester City. Opvallend: de Anderlecht-jeugdproducten deden dat beiden in de veertiende minuut tijdens de namiddagwedstrijden van de Premier League.

Leander Dendoncker speelde met The Wolves tegen Newcastle United. De bezoekers kwamen op voorsprong via Miguel Almiron, maar Leander Dendoncker zette de scheve situatie recht. Op een hoekschop kopte de middenvelder de bal dankzij een assist van Joao Moutinho in doel.

In Leicester City, zo’n honderd kilometer verderop in het Verenigd Koninkrijk, scoorde amper enkele seconden later nog een Anderlecht-boy. Dennis Praet kreeg nog eens een basisplaats bij de derde uit de Premier League. Jamie Vardy zette de Rode Duivel op weg naar de 2-0 na een heerlijke voorzet naar de tweede paal en na een lange inspanning van Praet. Het is het eerste doelpunt van Praet voor The Foxes.