Tottenham blijft op doelpuntloos gelijkspel steken bij staartploeg Watford

Tottenham Hotspur is zaterdagnamiddag in de openingswedstrijd van de 23e speeldag in de Premier League niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel (0-0) op bezoek bij Watford.

In de zeventigste minuut kwamen de Spurs goed weg nadat de bal op de stip was gegaan voor handspel van Jan Vertonghen, die in Watford de aanvoerdersband droeg. Troy Deeney zette zich achter de bal, maar de bezoekende doelman Paulo Gazzaniga koos de goede hoek uit en hield Tottenham in de wedstrijd. Na de inbreng van Christian Eriksen kwamen de bezoekers, met naast Vertonghen ook Toby Alderweireld de hele wedstrijd in de verdediging, ook beter in de wedstrijd en dat resulteerde in een slotoffensief op Vicarage Road.

Via Erik Lamela leken de Londenaars in blessuretijd alsnog de drie punten mee naar huis te nemen, maar thuisdoelman Ignacio Pussetto ranselde het leer nog uit zijn doel. De doellijntechnologie bracht even later duidelijkheid: de bal was het helemaal over de doellijn gegaan, al scheelde het amper enkele millimeters en dus was het niet met het blote oog zichtbaar. Bij de thuisploeg bleef Christian Kabasele na zijn schorsing van twee speeldagen de hele wedstrijd op de bank.

Met het gelijkspel schieten beide teams in de stand weinig op. De Spurs van coach José Mourinho kunnen nu al vier competitiewedstrijden op rij niet meer winnen en het was tevens de derde keer op rij dat ze zonder hun topschutter Harry Kane niet tot scoren kwamen. Met vijf op achttien is Tottenham intussen zevende, Watford is opgeklommen tot twee punten boven de degradatieplaatsen.