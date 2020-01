Manchester City laat in eigen huis opnieuw punten liggen na dolle slotfase tegen Crystal Palace

Nee, dit is vooralsnog niet het seizoen van Manchester City. De Engelse landskampioen moest tegen Crystal Palace lange tijd achtervolgen en leek uiteindelijk nog de zege te pakken, maar in de absolute slotfase liep het alsnog verkeerd na een eigen doelpunt van Fernandinho. Eindstand: 2-2. Elders in de Premier League was er een scorende Belg: Leandro Trossard hielp Brighton mee aan een gelijkspel tegen Aston Villa.

De eerste grote kans van de partij was voor Kevin De Bruyne: de Rode Duivel ramde na een klein kwartier voetballen een vrije trap tegen de lat. Maar Manchester City kon in het restant van de eerste helft niet op dat elan doorgaan. Integendeel: de beste kansen waren voor de bezoekers. Crystal Palace leek na tussenkomst van de VAR een penalty te krijgen voor een fout op Zaha, maar scheidsrechter Graham Scott wilde er niks van weten. Kort voor de pauze was het wel raak voor Palace: Cenk Tosun zorgde voor de 0-1.

In de tweede helft schakelde Manchester City een versnelling hoger. Sterling en Bernardo Silva misten grote kansen en de thuisploeg kreeg ook geen penalty na hands van Riedewald, maar opnieuw wees scheidsrechter Scott niet naar de stip.

250ste en 251ste van Aguëro volstaan niet

Het leek verloren voor Man City, maar in de 83ste minuut kwam de gelijkmaker er dan toch. Sergio Aguëro - wie anders - scoorde op aangeven van Gabriel Jesus zijn 250ste doelpunt voor Manchester City. Enkele minuten later ontplofte het Etihad Stadium toen de Argentijn ook zijn 251ste goal scoorde en er 2-1 van maakte. Einde verhaal voor Crystal Palace, zou je denken, maar niets was minder waar: bij het ingaan van de blessuretijd werkte Fernandinho een lage voorzet van Zaha ongelukkig in het eigen doel. En zo hingen de bordjes weer gelijk. 2-2 was ook de eindstand.

Manchester City komt door de zege op 48 punten, 13 minder dan leider Liverpool - die nog twee wedstrijden tegoed heeft. Leicester City heeft 3 punten achterstand en kan bij winst tegen Burnley zondag naast Man City komen.

Ook Arsenal kan weer niet winnen

Arsenal blijft intussen in het sukkelstraatje zitten. Het kon in eigen huis niet winnen van Sheffield United, een rechtstreekse concurrent voor Europees voetbal: het werd 1-1. Martinelli opende op slag van rust de score voor de thuisploeg, maar in de slotfase gaven de Gunners de zege nog weg. John Fleck scoorde in de 83ste minuut de gelijkmaker. Sheffield United blijft daamee op de zevende plaats met 33 punten, Arsenal is tiende met 29 eenheden.

Trossard scoort voor Brighton

Iets verder naar beneden in het klassement was er een interessant duel tussen Brighton en Aston Villa, de nummers veertien en achttien. De twee teams werden gescheiden door amper drie punten en dus was een zege voor beiden meer dan welkom. Brighton ging dankzij een doelpunt van landgenoot Leandro Trossard met een voorsprong de rust in, maar die konden ze in de tweede helft niet vasthouden. Grealish scoorde met nog een kwartier te gaan de gelijkmaker voor Aston Villa. 1-1 was de eindstand.