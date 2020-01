Koningskoppel van Manchester City doet het weer: geniale assist van Kevin De Bruyne voor Agüero

Kevin De Bruyne en Sergio Agüero: het blijft een koningskoppel bij Manchester City. De Argentijn was nog maar pas Gabriel Jesus, die in de eerste helft een strafschop had gemist, komen vervangen tegen Sheffield United of hij kreeg de 0-1 voorgeschoteld door de Rode Duivel.

Het is al de zesde assist die De Bruyne geeft dit seizoen aan Agüero: geen enkel koppel in de Premier League is succesvoller. Voor onze Rode Duivel is het in totaal al zijn vijftiende assist dit seizoen. De Bruyne is trouwens de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die er in drie verschillende seizoenen in slaagt om minstens vijftien assists te verzorgen. Ook is De Bruyne de eerste speler in de vijf grootste Europese competities die dit seizoen de kaap van vijftien assists weet te ronden. Met nog veertien competitiewedstrijden te spelen is onze landgenoot trouwens goed op weg om het all time record van Thierry Henry te breken. In het seizoen 2002-2003 slaagde de spits van Arsenal erin om twintig assists af te leveren. De Bruyne naderde in 2016-2017 al stevig op de Fransman, maar bleef toen steken op een totaal van achttien assists.

En ook deze keer was het een geniale ingeving: hij zag perfect waar de bal moest komen én leverde ook een voorzet perfect op maat af:

Door de zege staat de ploeg van Pep Guardiola iets steviger op de tweede plaats, maar nog wel op dertien punten van leider Liverpool, dat twee wedstrijden minder speelde.

Invaller Trossard verliest

Onderaan het klassement deed Bournemouth een goede zaak door met 3-1 te winnen van Brighton & Hove Albion. Bij de bezoekers mocht Leandro Trossard op het uur invallen.

Ook een opsteker voor Aston Villa, dat met 2-1 won van Watford. Christian Kabasele kwam in de 92ste minuut in, drie minuten later scoorde Aston Villa alsnog het winnende doelpunt. Aston Villa kon nog geen beroep kon doen op aanwinst Ally Samatta. Bjorn Engels is nog steeds geblesseerd.

Everton speelde 2-2 gelijk tegen Newcastle en Southampton ging met 0-2 winnen bij Crystal Palace.