Londense derby eindigt spectaculair: twee schoten, twee goals voor tien man van Arsenal tegen Chelsea

De Londense derby tussen Chelsea en Arsenal eindigde onbeslist (2-2), ondanks het feit dat Arsenal meer dan uur met tien moest spelen.

Al na 25 minuten moesten de bezoekers met tien verder na de rode kaart van David Luiz. Die trok aan de noodrem na een te korte terugspeelbal van Mustafi. Jorginho zette de penalty feilloos om. Maar in de tweede helft kwam Arsenal alsnog langszij: Ngolo Kanté gleed uit en de jonge Braziliaan Gabriel Martinelli kon na een lange ren de 1-1 binnenschieten. Vijf minuten voor affluiten leek Cesar Azpilicueta alsnog Chelsea de drie punten te bezorgen, maar drie minuten later schoot Hector Bellerin nog de 2-2 voorbij Kepa. Arsenal schoot in heel de wedstrijd twee ballen tussen de palen: en het was twee keer raak.

Rien ne va plus à @Arsenal... Démonstration en 3 temps : 1) Enorme erreur de @MustafiOfficial 2) Carton rouge pour David Luiz 3) But de Jorginho Chelsea - Arsenal 1-0 #voosport pic.twitter.com/Q9e7xO01FX — VOOsport (@VOOsport) 21 januari 2020

OHHHHHHHHHHH le 100 mètres de Martinelli !! Le jeune Brésilien de 18 ans récupère le ballon depuis son rectangle pour nous offrir ceci...

MA-GI-STR-AL #voosport pic.twitter.com/0g41agvhOe — VOOsport (@VOOsport) 21 januari 2020

Michy Batshuayi, die in minuut 79 Willian was komen vervangen, kreeg in de slotfase nog een kans op de winning goal, maar kon net niet goed genoeg bij de bal.