Genkies debuteren sterk in Engeland: Samatta scoort voor Aston Villa, Berge wint met Sheffield (en o ja: Liverpool wint ook)

Aly Samatta verkaste deze week van het Limburgse KRC Genk naar het Engelse Aston Villa. Bij de Villains kreeg de Tanzaniaan meteen een basisplaats tegen Bournemouth. Hij bedankte met een goal, maar zijn 2-1 bleek uiteindelijk slechts een eerredder.

Al bij de start van de wedstrijd in de Premier League had Samatta een record beet. Hij is immers de eerste Tanzaniaan ooit die in de hoogste Engelse klasse speelt. Goed voor intussen 117 nationaliteiten in de Premier League. Philip Billing en Nathan Aké zetten even later wel Bournemouth op geruste 2-0 cijfers, maar Samatta zette de laatste voetnoot met de 2-1. Niet alleen was hij zaterdag de eerste Tanzaniaan in de Premier League, hij was ook de eerste uit het Afrikaans land die kon scoren.

Het doelpunt kon wel niet verhinderen dat Bournemouth over Aston Villa in de stand springt. Bournemouth staat zesde, Villa zeventiende. Vanaf plaats achttien degradeert men in Engeland.

Ontlading. Foto: REUTERS

Laatste in de stand is Norwich, dat een puntje pakte tegen Newcastle United. De brilscore brengt het team van Teemu Pukki op 18 punten, maar dat is nog steeds 7 punten te weinig om de degradatiestreep te ontlopen. Watford staat ook onder die streep, maar punten pakken deden ze zaterdag niet. Het team van Christian Kabasele, die 90 minuten speelde, zag hoe Everton in de laatste minuut de 2-3 scoorde. Erger nog: Watford stond bij de rust 2-0 voor, maar gaf die voorsprong dus uit handen.

West Ham United staat net onder de streep en deed een zaakje door gelijk te spelen tegen Brighton in een spectaculaire 3-3. West Ham leek dankzij Robert Snodgrass, twee doelpunten en een assist, op weg naar een overwinning nadat het op 3-1 kwam, maar Pascal Gross en Glenn Murray bezorgden de bezoekers in het slotkwartier nog een punt.

Promovendus Sheffield United haalde tijdens de transfermarkt enkele opvallende namen waaronder Sander Berge van Genk. Hij mocht net als zijn ploegmakker uit Limburg starten bij zijn nieuwe team en speelde een degelijke partij. Vicente Guaita scoorde een owngoal voor Crystal Palace, waardoor Sheffield de zege pakte.

Liverpool is niet te stoppen. Foto: AFP

De leider in de stand, Liverpool, dendert intussen verder. Het zette Southampton simpel opzij met 4-0. Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson en Mo Salah (2x) deden Anfield Road dansen.