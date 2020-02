Manchester United tankt vertrouwen voor Club Brugge dankzij drie cruciale VAR-beslissingen tegen Chelsea

Twee dagen voor zijn afreis naar Brugge tankte Manchester United vertrouwen op Stamford Bridge. Anthony Martial zette de Red Devils gevleid op voorsprong tegen Chelsea. Kapitein Harry Maguire ontsnapte aan rood na een stamp in het kruis van Michy Batshuayi en buffelde na rust de 0-2 tegen de touwen. Man U had drie VAR-beslissingen mee en gelooft weer helemaal in de top vier.

Waar staat Manchester United in de week van de Europa League-kraker in Brugge? De Red Devils waren 2020 dramatisch begonnen met één zege en vier punten in de Premier League – alleen Crystal Palace legde dit kalenderjaar een slechter rapport voor. Maar de verplichte winterpauze in Engeland heeft Man U deugd gedaan. Maandagavond boekten de troepen van Ole Gunnar Solskjaer een gevleide zege op bezoek bij Chelsea. Daarmee is de kloof met de top vier teruggebracht tot een overbrugbare drie punten.

De wedstrijd had anders kunnen uitdraaien als Michy Batshuayi wat trefzekerder was geweest. Batsman kreeg de voorkeur op Olivier Giroud om de geblesseerde Tammy Abraham te vervangen. Het was zijn eerste basisplaats in de Premier League dit seizoen en zijn vijfde ooit in het shirt van Chelsea. Maar ook al deed Batshuayi zijn stinkende best, overtuigen kon hij niet. Mason Mount – ingevallen voor de geblesseerd uitgevallen Ngolo Kanté – bood hem een prima schietkans aan maar de Rode Duivel mikte naast. Hij werd zelfs uitgefloten door de eigen aanhang.

Pal in het kruis

Halfweg de eerste helft eiste Batshuayi opnieuw de hoofdrol op, maar deze keer als slachtoffer van Harry Maguire. De kapitein van Man U plantte bij een tuimelperte zijn rechtervoet pal in het kruis van de Rode Duivel. De beweging was onnatuurlijk en een rode kaart waard, maar de VAR oordeelde dat er geen sprake was van gevaarlijk spel.

Manchester United had moeite om lijn in het spel te krijgen. De Braziliaanse middenvelder Fred had in een tv-interview in zijn thuisland geklaagd over een gebrek aan samenhang, maar overtuigde zelf niet. Anthony Martial – de vervanger van de geblesseerde Marcus Rashford – deelde in de malaise en ging een paar keer voor eigen succes in plaats van een ploegmaat aan te spelen. Het gevaar kwam meestal van links, maar de ene keer dat Wan-Bissaka doorbrak langs de rechterflank was het prijs. Uitgerekend Martial kopte de 0-1 voorbij doelman Willy Caballero en legde Stamford Bridge voor de eerste keer het zwijgen op.

In de tweede helft kwam Chelsea langszij via Kurt Zouma, maar opnieuw nam de VAR een beslissing in het nadeel van Chelsea. Het doelpunt werd afgekeurd voor een duwfout van César Azpilicueta op Brandon Williams. Al wees de herhaling uit dat Azpilicueta op zijn beurt geduwd was door Fred.

Chelsea bleef de betere ploeg en Pedro mikte voorlangs. Maar het doelpunt viel opnieuw aan de overzijde. Uitgerekend Maguire, die met rood van het veld had moeten gaan, kopte de 0-2 binnen op assist van winteraanwinst Bruno Fernandes.

Foto: Action Images via Reuters

Batshuayi werd naar de kant gehaald door Frank Lampard en zijn vervanger Olivier Giroud scoorde de 1-2. Maar een derde keer greep de VAR in ten nadele van Chelsea. De Franse spits stond met zijn voet offside.

Champions League haalbaar

Door de overwinning nadert Man U tot op drie punten van Chelsea. De Champions League-kwalificatie via de competitie lijkt nu weer helemaal speelbaar, zeker omdat door de schorsing van Manchester City een plaatsje zou kunnen vrijkomen.

Manchester United kan met een bevrijd gevoel de heenwedstrijd van de 1/16de finales in de Europa League aanvatten. Man U kan ook weer een beroep doen op de sterke verdediger Eric Bailly (terug uit blessure) en winteraanwinst Odion Ighalo (in quarantaine na zijn transfer uit China).