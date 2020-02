Agüero mist grote kans nadat verdediger in zijn kruis grijpt maar Kevin De Bruyne zet het recht met assist en goal

Sergio Agüero werd tijdens Manchester City-West Ham wel op een zeer eigenaardige manier het scoren belet. Hij leek in de 25ste minuut op weg naar een doelpunt toen verdediger Angelo Ogbonna in de Argentijnse spits zijn kruis greep. Agüero miste en de VAR greep niet in. Kevin De Bruyne zorgde met een assist en een goal daarna wel voor gerechtigheid.

Angelo Ogbonna is een Italiaanse verdediger van West Ham die woensdag een inhaalmatch op Manchester City speelde. Daar trok hij alle aandacht met zijn opmerkelijke tactiek. Zo belette hij met zijn ‘balgevoel’ een zeventiende treffer van Agüero in de Premier League.

Opmerkelijk: de actie gebeurde in het strafschopgebied, dus de VAR had kunnen ingrijpen en een penalty geven. Maar dat gebeurde niet.

Toch moest West Ham na een halfuur een doelpunt slikken. Rodrigo kopte een hoekschop binnen. Een zoveelste assist van Kevin De Bruyne.

Op het uur scoorde de Rode Duivel zelf na een dubbelpass met Bernardo Silva.

Met acht goals en zestien assists heeft De Bruyne in de Premier League dit seizoen in 24 doelpunten een voet. Indrukwekkend.

Manchester City staat na 26 speeldagen tweede in de Premier League, op 22 punten van leider Liverpool. Het team van Pep Guardiola heeft vier punten voorsprong op nummer drie Leicester.

24 - Kevin De Bruyne has had a hand in 24 Premier League goals this season (8 goals & 16 assists), three more than the closest player (Jamie Vardy, 21). Zenith. pic.twitter.com/zrEp5H6gVz