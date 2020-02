Mané bezorgt Liverpool 17de competitiezege op rij

Sadio Mané heeft Liverpool de drie punten bezorgd tegen laagvlieger Norwich City. De Reds konden dankzij de Senegalees pas scoren in het laatste kwartier van de partij, waardoor ze nog steeds wachten op een eerste verliespartij in de Premier League.

Door de overwinning op Norwich staat Liverpool nu al 25 (!) punten voor op de dichtste concurrent, Manchester City. Norwich staat intussen 58 punten achter op de bezoekende leiders, die lang nodig hadden om de verdediging van de promovendus te kraken. Niet toevallig was Sadio Mané notenkraker van dienst. De winger viel in na een uur spelen en duwde pas in de 78ste minuut de verdiende winner in doel.

Extra goed nieuws dus voor Liverpool, want Mané was sinds 23 januari out met een lichte blessure. Hij bezorgde Liverpool de zeventiende zege op rij in de Engelse topklasse.