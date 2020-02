West Ham doet Liverpool even wankelen, maar raapt finaal niks op Anfield

Geen tweede puntenverlies in de Premier League voor Liverpool. West Ham leek net als Man U een gelijkspel uit de brand te slepen tegen de leider, maar moest uiteindelijk toch buigen met 3-2. Een flater van doelman Fabianski en de late winninggoal van Mané zorgden voor de 18e competitiezege op rij voor de jongens van Klopp.

Een statistiekje vooraf om de waardeverhoudingen tussen beide ploegen goed te kunnen inschatten: Liverpool totaliseerde voor de wedstrijd 76 punten in de Premier League, evenveel als het verzamelde aantal punten van West Ham in 2018-2019 én 2019-2020 samen.

De thuisploeg kon wel niet rekenen op Jordan Henderson. De kapitein van Liverpool staat drie weken aan de kant met een hamstringblessure. Jürgen Klopp hield ook James Milner uit voorzorg aan de kant: hij heeft een kleine verrekking.

Liverpool wilde snel komaf maken met het nummer 17 uit de Premier League en na 9 minuten leek een nieuwe overwinning op cruisecontrol al in de maak. Trent Alexander-Arnold gooide de bal met veel gevoel voor doel, Georginio Wijnaldum nam de assist van de rechtsback dankbaar aan met het hoofd.

Het mag dan vanaf heden verboden zijn voor jeugdspelers in Engeland om te koppen op training, in de @premierleague is het dat duidelijk niet. 😉 pic.twitter.com/dRbrTp33Wj — Play Sports (@playsports) February 24, 2020

Een score die niet lang op het bord stond: Issa Diop kreeg teveel ruimte op een hoekschop en klopte Alisson in de korte hoek. Tweede kopkans, tweede goal op Anfield. Bijna mocht ook Virgil van Dijk zich in het rijtje scharen, maar zijn kopbal belandde op de lat vlak voor de rust.

Flaterende Fabianski

Iets voor het uur werd het wel héél stil op Anfield. Declan Rice bediende Pablo Fornals, die zijn schot leek te kraken, maar het was toch genoeg om Alisson voor de tweede keer het nakijken te geven. Klopp greep in en bracht Alex Oxlade-Chamberlain in het veld. De Brit liet zich meteen gelden met een venijnig afstandsschot, even later kon Roberto Firmino zijn kopbal niet kadreren.

Het begin van een verschroeiend kwartier van Liverpool, dat beloond werd met de gelijkmaker van Mo Salah. Met een gelukje plaatste de Egyptenaar de bal pardoes tussen de benen van een grabbelende Fabianski. Pijnlijk.

Tien minuten voor tijd sloeg Sadio Mané de West Ham-droom aan diggelen. Het schot van Joe Gomez werd eerst nog afgeblokt, maar Trent Alexander-Arnold stond op de juiste plaats om Mané te bedienen voor de geruststellende voorsprong. Het was assist nummer 12 dit seizoen voor de rechtsback van Liverpool. Bijna mocht diezelfde Alexander-Arnold 13 streepjes achter zijn naam zetten, maar hij stond buitenspel toen hij Mané de 4-2 leek voor te schotelen. Mark Noble had de gelijkmaker nog aan de voet in de allerlaatste seconden, maar Wijnaldum stak hier een hieltje voor. Oef.