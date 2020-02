Chelsea kan nog eens winnen tegen het Tottenham van Alderweireld én Vertonghen, Batshuayi kijkt toe vanuit tribune

Chelsea heeft zaterdag in de opener van de 27e speeldag van de Premier League de maat genomen van Tottenham. De Blues, die uit hun vorige vier matchen maar twee punten wisten te puren, wonnen met 2-1.

José Mourinho gunde bij Tottenham, bij zijn terugkeer op Stamford Bridge, Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen een basisplaats. Voor Vertonghen waren het zijn eerste negentig minuten in meer dan een maand. Alderweireld werd tien minuten voor tijd gewisseld. Bij Chelsea was er van Michy Batshuayi, vorige maandag nog basisspeler tegen Manchester United, geen spoor in de selectie.

Chelsea kwam na een kwartier op voorsprong na een scrimmagefase voor doel. Giroud vond eerst zijn landgenoot Lloris op zijn weg, waarna Barkley de paal trof. Bij de derde poging was het wel raak en scoorde Giroud. Chelsea was baas en Tottenham mocht blij zijn dat het bij rust slechts 1-0 was. Na de pauze verzilverden de Blues hun overwicht meteen met een streep van Alonso, 2-0. Tottenham mocht nadien nog van geluk spreken dat Lo Celso niet met rood van het terrein werd gestuurd. Verrassend dat de VAR niet tussenkwam voor zijn fout op Azpilicueta. In het slot werd het nog even spannend toen een schot van Lamela door Rüdiger in eigen doel werd gedevieerd. Maar het bleef 2-1.

In de tussenstand deelt Chelsea een tik uit aan Tottenham in de strijd voor de vierde en laatste Champions League-plaats. De blauwhemden van coach Frank Lampard verstevigen hun vierde plaats met 44 punten. Tottenham staat nu op vier punten als vijfde en kan later dit weekend nog voorbijgestoken worden door Sheffield United (39 ptn) en Manchester United (38 ptn).