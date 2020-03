Dendoncker en Wolves pakken drie punten bij Spurs, De Gea blundert gruwelijk bij Manchester United

Een Tottenham zonder Belgen in het elftal heeft zondag in eigen huis met 2-3 verloren van Wolverhampton. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bleven de volledige wedstrijd op de bank. Leander Dendoncker mocht na 79 minuten zijn opwachting maken en springt met zijn ploeg over Tottenham naar de zesde plaats in de Premier League. Bij Manchester United viel David De Gea in negatieve zin op met een stevige blunder.

De Spurs wisten in de eerste helft tweemaal op voorsprong te komen via Steven Bergwijn (13.) en Serge Aurier (45.). Het openingsdoelpunt werd ongedaan gemaakt door Matt Doherty (27.) en ook het tweede doelpunt werd geëvenaard, dit keer door Diogo Jota (57.). Uiteindelijk waren het de Wolves die met de drie punten gingen lopen, met dank aan het doelpunt van Raul Jimenez in de 73e minuut.

VAR en De Gea in de hoofdrol

Everton en Manchester United geraakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel na een spectaculaire partij, waar de VAR in het slot nog een belangrijke rol speelde.

De partij opende met een pijnlijke fase voor United-doelman David De Gea. De Spanjaard talmde te lang bij het uitvoetballen en trapte de bal pardoes op Everton-spits Dominic Calvert-Lewin. De bal caprioleerde in doel, tot groot jolijt van het publiek in Liverpool.

Wanneer je nog niet helemaal wakker bent na je siësta... 🤦‍♂😴 pic.twitter.com/8h9yK9SG21 — Play Sports (@playsports) March 1, 2020

Bruno Fernandes zette met een uitstekende trap Man U weer op gelijke hoogte.

Diezelfde Calvert-Lewin leek in het slot de held met een laag schot, dat via Harry Maguire in doel verdween. De VAR kwam echter het feestje verbrodden: Gilfy Sigurdsson lag na een eerste schot voor het zicht van De Gea en dus werd de goal afgekeurd. Everton-coach Carlo Ancelotti was zo ziedend om die fase dat hij nog rood kreeg van de ref.

Het gelijkspel houdt United op de vijfde plaats, drie punten achter Chelsea, terwijl Everton kampeert op de elfde stek.