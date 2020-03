Vardy leidt Leicester City naar eerste competitiezege in anderhalve maand

Leicester City heeft maandagavond de slotwedstrijd van de 29e speeldag in de Premier League naar zijn hand gezet. De Foxes, met Dennis Praet als basisspeler en Youri Tielemans die een kwartier voor tijd zijn collega-Rode Duivel kwam aflossen, versloegen Aston Villa, met Björn Engels negentig minuten in de verdediging, met 4-0. Het is voor Leicester haar eerste competitiezege sinds eind januari. Sindsdien werd twee maal gelijkgespeeld en twee maal verloren.

Barnes bracht de thuisploeg vijf minuten voor de pauze op voorsprong, na onoordeelkundig uitkomen van Villa-doelman Pepe Reina.

Na meer dan 20 jaar als doelman op het hoogste niveau wou @PReina25 het blijkbaar ook wel eens als veldspeler proberen.?? pic.twitter.com/L8tIuyGpSi — Play Sports (@playsports) March 9, 2020

Op het uur mocht vervolgens clubicoon Jamie Vardy invallen. De spits, die voor Nieuwjaar erg goed bij schot was, kon in 2020 nog niet scoren, maar trof nauwelijks vier minuten na zijn invalbeurt raak vanop de penaltystip, 2-0. Tien minuten voor tijd volgde ook zijn eerste veldgoal. Vardy is nog steeds topschutter in de Premier League met 19 treffers. Vardy zit nu in totaal aan 99 treffers in de Premier League.

Het slotakkoord was opnieuw voor Barnes, die de 4-0 binnenvlamde. Leicester verstevigt in de tussenstand haar derde plaats. De Foxes tellen 53 punten, vijf meer dan nummer vier Chelsea, maar liefst 29 minder dan koploper Liverpool.

De topper in de Tweede Bundesliga, tussen VfB Stuttgart en Arminia Bielefeld, is maandagavond op 1-1 geëindigd. Bij Stuttgart (45 ptn), nummer twee in de Duitse tweede klasse, stond belofteninternational Orel Mangala 83 minuten op het veld. Bielefeld blijft ruim op kop met 51 punten. De top-2 in de Tweede Bundesliga promoveert rechtstreeks naar de hoogste klasse in Duitsland.

In Turkije behaalde Ruud Boffin met Antalyaspor een belangrijk punt in de strijd tegen de degradatie. Dankzij een doelpunt van voormalig Duits international Lukas Podolski speelden Boffin en co 1-1 gelijk bij Genclerbirligi. Antalyaspor heeft als twaalfde in Turkije vier punten voorsprong op Kasimpasa, dat als zestiende op de eerste degradatieplaats staat.

