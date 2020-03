Manchester City mist De Bruyne: landskampioen verliest stadsderby tegen Manchester United na pareltje Martial en blunder Ederson

Manchester United mag zich ploeg van ’t stad noemen. De Mancunians versloegen stadsrivaal Manchester City zondagavond met 2-0. Bij Manchester City was Kevin De Bruyne afwezig met een schouderblessure.

De goal van Manchester United kwam er na een schitterende actie van Bruno Fernandes. Het Portugese wonderkind bereikte Martial met een simpel opwippertje, de Fransman werkte nadien feilloos af. City scoorde vroeg in de tweede helft wel de gelijkmaker, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Het leek 1-0 te blijven, maar na een blunder van City-doelman Ederson werd het in de 96ste minuut alsnog 2-0. Scott McTominay kreeg de bal zomaar in de voeten gerold door de keeper en werkte van ver uitstekend af.

Portugees genie vindt Franse goalgetter! ?? pic.twitter.com/gIrbCbf8id — Play Sports (@playsports) March 8, 2020

Manchester United komt in de stand nu op de vijfde plek met 45 punten, slechts drie minder dan Chelsea. City blijft tweede op 25 punten (!) van Liverpool.