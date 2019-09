Neymar scoort in blessuretijd met omhaal winnende goal nadat hij hele match op de korrel genomen werd

Neymar heeft zaterdagavond voor het eerst weer voor PSG gespeeld nadat hij een hele zomer lang bij andere clubs gesolliciteerd werd. De fans waren zijn wens om te vertrekken echter niet vergeten, en namen de duurste voetballer aller tijden zwaar op de korrel. Neymar lachte echter het laatst: in de 92ste minuut scoorde hij met een weergaloze omhaal de 1-0 tegen het Strasbourg van Matz Sels.

De vijandigheden in het Parijse Parc des Princes werden ingezet zodra de namen van de basisploeg werd omgeroepen. Toen Neymar werd afgeroepen, reageerden de thuisfans met gejoel, gefluit en opgestoken middelvingers.

Inside the Virage Auteuil today. Reaction to Neymar. Hostile! #PSGRCSA pic.twitter.com/NZj0Pn0KKY — Lee Davey (@leedavey99) September 14, 2019

De harde kern had zelfs een spandoek mee - speciaal voor de gelegenheid in het Portugees, opdat Neymar en zijn vader het zeker zouden snappen. “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa.” Neymar Senior, verkoop je zoon maar in Vila Mimosa. Dat is een bekende prostitutiewijk in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Maar daar bleef het niet bij. Net voor de aftrap zong de harde kern van de Parijse fans “Neymar, hijo de puta”. Daar hoeven we waarschijnlijk geen tekeningetje bij te maken. Verder: gefluit, elke keer Neymar aan de bal was, of probeerde een hoekschop te trappen.

Tot in de blessuretijd. Strasbourg, met Belgische doelman Matz Sels tussen de palen, leek goed op weg een puntje te gaan meenemen uit Parijs. En toen pakte Neymar uit met een weergaloze omhaal: 1-0. Op die manier zal het snel weer koek en ei zijn tussen Neymar en de PSG-fans.

“Het is tijd om de bladzijde om te draaien”, bekende Neymar na de wedstrijd. “Iedereen weet dat ik de club wou verlaten. Ik heb echter niets tegen PSG en zijn fans. Ik ben een speler van deze club en zal altijd alles geven op het veld.”

Neymar hoy ha sido pitado e insultado durante todo el partido por su propia afición por lo ocurrido este verano.



El PSG va empate a 0 hasta que Ney en el 90 se marca un gol de chilena.



Fútbol.pic.twitter.com/r3imNwqa13 — Yoel Ramírez (@FolagoR) September 14, 2019