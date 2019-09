Neymar bezorgt PSG en Meunier opnieuw de volle buit met enige treffer tegen Bordeaux

Voor de derde keer in vier wedstrijden heeft Neymar Paris Saint-Germain de overwinning bezorgd in de Ligue 1. De Braziliaanse aanvaller maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Girondins Bordeaux de enige treffer: 0-1. Neymar deed dat eerder deze maand ook al tegen Strasbourg en Olympique Lyon. Rode Duivel Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij de Parijzenaars.

De hele zomer gonsde het van de geruchten rond de duurste voetballer ter wereld. Neymar keerde na zijn vakantie te laat terug in Parijs en leek zo een terugkeer naar FC Barcelona te willen forceren. De transfer kwam echter niet tot stand en daarom speelt de aanvaller nog steeds in de Franse hoofdstad, al zijn de fans van PSG wel klaar met Neymar. De 27-jarige aanvaller maakte twee weken geleden zijn rentree en tekende toen met een omhaal direct voor het winnende doelpunt.

In en tegen Bordeaux stond Neymar twintig minuten voor tijd aan het einde van een counter van PSG. Op aangeven van invaller Kylian Mbappé, die na een blessure zijn rentree maakte, tikte de Braziliaan de 0-1 binnen.

PSG nam de koppositie in de Franse competitie daardoor weer over van Nantes, dat eerder op de dag met 1-0 had gewonnen bij het Lyon van Jason Denayer.