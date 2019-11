Slechte generale repetitie voor PSG: CL-tegenstander van Club Brugge struikelt over rode lantaarn Dijon

Woensdag ontmoet Club Brugge PSG in het Parc des Princes. Het sterrenensemble uit Parijs hield alvast een slechte generale repetitie tegen Dijon. Het verloor vrijdagavond met 2-1 tegen de hekkensluiter in de Franse competitie.

Coach Thomas Tuchel kon opnieuw rekenen op de Senegalese international Idrissa Gueye en liet hem in de basis starten. Toch had hij heel wat kopzorgen. Onze landgenoot Thomas Meunier ligt nog steeds in de lappenmand, maar ook Marco Verratti, Ander Herrera en de zieke Thiago Silva bleven achter in Parijs.

De onvermijdelijke Kilian Mbappé bracht PSG op voorsprong met een opwippertje op aangeven van Di Maria. PSG dommelde wat in tot Chouiar in de allerlaatste seconde van de eerste helft Dijon langszij bracht: 1-1. Nog geen drie minuten na de pauze liet Dijon de sterren van PSG nog wat meer wankelen. Cadiz wriemelde zich een weg tussen 4 verdedigers en besloot tussen de benen van Navas. De slechtste aanval tegen de beste verdediging in de Ligue 1, maar toch een verdiende 2-1 voorsprong voor Dijon. Tuchel gooide Cavani en Draxler nog in de strijd, maar het mocht niet baten.

PSG lijdt zo zijn derde nederlaag van het seizoen, maar blijft wel overtuigd leider. Dijon geeft de rode lantaarn door aan Metz.