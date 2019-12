Mist Oranje één van hun uitblinkers op EK? Seizoen voorbij voor Memphis Depay

Memphis Depay zal wellicht het Europees kampioenschap in de zomer van 2020 missen. De spits van Olympique Lyonnais scheurde zondag zijn voorste kruisbanden en is maanden out.

Een rampdag voor Olympique Lyonnais: zo zal 15 december 2019 herinnerd worden door de Franse voetbalfans. Na 35 minuten in de partij tegen Stade Rennais viel Jeff Reine-Adélaide uit met een blessure die hem de rest van het seizoen langs de kant zal houden. Even later ging het ook mis voor hun Nederlandse spits. Ook Rennes-speler Maouassa werd afgevoerd met een zware blessure.

Maouassa werd afgevoerd. Foto: Photo News

In een duel met Renners-speler Hamari Traoré ging Depay door zijn linkerknie. Hij werd aan de zijlijn behandeld en kwam terug in het veld. In de tweede helft bleef hij binnen in de kleedkamer. Pas dan bleek de ernst van de blessure: wellicht liep Depay een blessure op aan de kruisbanden.

Technisch directeur Juninho sprak na de wedstrijd over Memphis. “Het is heel slecht nieuws. Dit lijkt op een serieuze blessure. Hij ligt er mogelijk de rest van het seizoen uit. Hij is één van onze leiders. Ik ben triest voor hem”, sprak Juninho. Achteraf gaf ook trainer Rudi Garcia aan dat Depay zijn voorste kruisbanden had gescheurd en maanden out zal zijn.

Tot overmaat van ramp verloor Lyon ook nog eens de wedstrijd met 0-1. Jason Denayer speelde de hele wedstrijd.

Het Nederlands elftal speelt op 14 juni 2020 de eerste groepswedstrijd op het Europese eindtoernooi, tegen Oekraïne. En mogelijk mist dus één van hun belangrijkste spelers dat tornooi, het eerste dat de spits met een verleden bij PSV en Manchester United kon spelen met Oranje.

Ook zorgen om Blind

Daley Blind ontbrak zondag ook voor de topper tegen AZ (1-0 verlies, red.). De linksvoetige verdediger ging afgelopen dinsdag tijdens het Champions League-duel met Valencia zo maar de grond zonder dat er iemand bij hem in de buurt was. Hij leek duizelig maar speelde het duel wel uit.

Na afloop van AZ-Ajax kwam Ten Hag nog even terug op de situatie met Blind. “Ik weet dat hij onderzocht wordt en ik weet ook dat het niets ernstigs is, want anders had ik dat wel geweten. Verder is het aan de medische staf”, maakt hij zich nog geen zorgen. Ten Hag bevestigde wel dat Blind zich verder zal laten onderzoeken in het ziekenhuis om de plotse duizeligheid uit te pluizen.