PSG draait achterstand om in laatste kwartier, Napoli verliest punten bij Udinese

PSG heeft zaterdag in het laatste kwartier een achterstand kunnen goedmaken op bezoek bij Montpellier. De ploeg van Thomas Meunier profiteerde direct van een rode kaart voor Pedro Mendes in de 73e minuut en scoorde drie keer in vijf minuten tijd.

De Parijzenaren kenden een eerste helft vol pech. Thomas Tuchel zag eerst Presnel Kimpembe en Idrissa Gueye uitvallen en daarbovenop verlengde Leandro Paredes een kopbal met zijn arm in eigen doel (41.). PSG vond de gelijkmaker niet, tot Mendes het veld met rood moest verlaten. Neymar krulde de daaruitvolgende vrije trap heerlijk in de kruising (75.) en na de gelijkmaker gingen de bezoekers er meteen over. Kylian Mbappé kapte naar binnen en werkte mooi af in de verste hoek (76.). Vijf minuten later stond het al 1-3 na een prachtig uitgespeelde aanval die met een volley van Mauro Icardi werd afgewerkt (81.). Meunier speelde de hele wedstrijd.