PSG heeft het niet makkelijk in Franse topper, maar wint wel tegen Lyon

Thomas Meunier heeft zondag met leider PSG het Lyon van Jason Denayer opzij gezet met 4-2 op de 24e speeldag van de Ligue 1. Meunier en Denayer maakten allebei de wedstrijd vol voor hun club.

Angel Di Maria opende de score voor de thuisploeg. De Argentijn sneed vanaf rechts naar binnen en trapte de bal laag in de korte hoek in doel (22.). In de 38e minuut werd Meunier diep gestuurd door Mauro Icardi en kon de Belg Kylian Mbappé bereiken, die de kans niet liet liggen.

Vlak na de rust leek de wedstrijd volledig gespeeld toen Fernando Marcal een door Julian Draxler teruggelegde bal onbegrijpelijk in eigen doel trapte. Maar Lyon milderde meteen via Martin Terrier (52.) en in de 59e minuut kwam het via Moussa Dembélé zelfs terug tot 3-2. Tot een gelijkmaker kwam het evenwel niet en in de 80e minuut deed de pas ingevallen Edinson Cavani het slot helemaal op de deur.