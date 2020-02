PSG scoort vier keer in geweldige comeback tegen laagvlieger… maar krijgt toch deksel op de neus in 91ste minuut

De Ligue 1 leek zaterdagavond een stevige stunt rijker te zijn dankzij Amiens SC. De negentiende in de stand kwam 3-0 voor tegen de onbetwiste leider Paris-Saint Germain. Maar in de tweede helft zette de Parijse grootmacht orde op zaken, mede dankzij een jeugdproduct van amper zeventien jaar. Maar een doelpunt in de 91ste minuut zorgde alsnog voor een stunt van formaat in Frankrijk.

Amiens, negentiende in de Ligue 1, startte als een wervelwind tegen de leider in de competitie. Na vijf minuten scoorde Sehrou Guirrassy de verrassende 1-0 op aangeven van Gaël Kakuta. Kakuta legde na een halfuur de 2-0 binnen met een heerlijke knal in de korte kruising. PSG greep zich naar de haren, maar Fousseni Diabata maakte het nog een stukje erger voor de Parijzenaars. Hij rondde een lange dribbel af van aan de middellijn, goed voor de 3-0.

Kakuta viert. Foto: Photo News

Vlak voor rust kon Julian Draxler Ander Herrera, rechtsback van dienst vanwege de blessure van Thomas Meunier, milderen tot 3-1 met een welgemikte volley.

Thomas Tüchel haalde Idrissa Guye en een geblesseerde Thiago Silva naar de kant voor Marco Verratti en Marquinhos. Na een uur spelen was het momentum voor de volledige ommekeer ingezet. Nianzou Kouassi, een zeventienjarige centrale verdediger uit de jeugdopleiding van PSG, zette de aansluitingstreffer op het scorebord met een eerste rake kopbal.

Foto: EPA-EFE

Vijf minuten later kopte diezelfde tiener de onwaarschijnlijke 3-3 tegen de touwen. Maar nog was het niet gedaan. Mauro Icardi maakte de comeback compleet door de 3-4 te scoren. Amiens, gecoacht door Luka Elsner (ex-Eupen), zag een stunt door de neus geboord. Isaac Mbenza mocht invallen in de 84ste minuut, maar het orgelpunt van het doelpuntenfestival kwam pas in de 91ste minuut.

Invaller Quintin Cornette zette Gourrassy, die de openingsgoal scoorde, op weg naar de spectaculaire 4-4. Amiens ontplofte van plezier, PSG blijft ook na een comeback met vier goals ontgoocheld achter met een puntje.