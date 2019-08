Borussia Dortmund en Axel Witsel verrassen landskampioen Bayern München in Duitse Supercup

Borussia Dortmund heeft twee weken voor de start van de Bundesliga een eerste waarschuwingsschot afgevuurd. Die Borussen wonnen in het eigen Signal Iduna Park met 2-0 van landskampioen en bekerwinnaar Bayern München. Paco Alcacer en Jadon Sancho zorgden voor de goals, Axel Witsel speelde de hele partij mee.

In de eerste helft hielden beide partijen elkaar nog in evenwicht, maar in de tweede helft zette Borussia Dortmund meteen de toon met een vroege treffer van Paco Alcacer. Die maakte er op aangeven van Jadon Sancho 1-0 van. Bayern kreeg nadien wel de kansen - Thomas Müller mikte van dichtbij op doelman Marwin Hitz en seconden later bracht Manuel Akanji redding net voor de lijn.

Dortmund strafte die misser enkele minuten later af met een vlijmscherpe counter. Jadon Sancho werd halverwege het veld gelanceerd door Raphaël Guerreiro en mocht zomaar op wandel richting het doel van Manuel Neuer. Sancho werkte koelbloedig af door de benen van Neuer: 2-0. In de resterende twintig minuten kwam die voorsprong niet meer in het gedrang.

Bij Borussia Dortmund speelde Axel Witsel de volle negentig minuten, terwijl Thorgan Hazard door een lichte blessure aan de enkel niet op het wedstrijdblad stond. Voor die Borussen is het de zevende Supercup uit haar geschiedenis: de vorige drie waren door Bayern München gewonnen.