Nieuw Nederlands toptalent Donyell Malen doet PSV-fans kirren van plezier en scoort vijf (!) keer

Donyell Malen, onthou die naam. De 20-jarige aanvaller van PSV Eindhoven is de revelatie van het seizoensbegin in de Eredivisie en debuteerde vorige week met een doelpunt bij de Nederlandse nationale ploeg. Dat gaf hem duidelijk vleugels, want tegen Vitesse loodste Malen zijn ploeg eigenhandig naar een 5-0 zege. En dat is niet overdreven, want hij scoorde alle vijf de doelpunten.

Na 18 minuten veerde het Philips Stadion een eerste keer op. De netten trilden, Malen juichte. PSV klom vroeg op voorsprong tegen Vitesse en dat gaf de aanvaller duidelijk vertrouwen. Iets voorbij het halfuur verdubbelde opnieuw Malen de voorsprong.

Vitesse - dat met 11 op 15 goed aan het seizoen begonnen was - kwam met goede moed uit de kleedkamer, maar kon zijn hoop na amper een minuut alweer opbergen. Malen vervolledigde zijn hattrick en zette de 3-0 op het bord. Het Philips Stadion vierde feest, en de spits leek voldaan.

Maar in de slotfase ging de bal nog twee keer op de stip, en tweemaal zette Malen zich achter de bal. De kersverse Nederlandse international kweet zich evenveel keer feilloos aan zijn taak en zorgde er zo voor dat de forfaitcijfers op het bord kwamen. Malen dikt zijn seizoenstotaal zo in één klap aan tot zes stuks in vijf matchen, ook in de kwalificatieronden voor Champions en Europa League was hij al meermaals trefzeker.

Vorige week kreeg hij van Ronald Koeman zijn eerste minuten bij Oranje. Bij zijn debuut tegen Duitsland was hij meteen goed voor een doelpunt, tegen Estland startte hij vervolgens in de basis.