Geen winnaar in Nederlandse topper tussen PSV en Ajax, maar Amsterdammers zijn toch een beetje blij

In ons land keek iedereen uit naar Club Brugge - Anderlecht, in Nederland was dat het geval voor PSV - Ajax. De twee titelfavorieten keken elkaar in de ogen in Eindhoven, maar de clash eindigde zonder winnaar. Quincy Promes opende na ruim een uur de score voor de bezoekers, maar Donyell Malen (alweer hij) legde de 1-1-eindstand vast.

Ajax kon wel voor het eerst sinds maart 2016 scoren in het Philips Stadion. In de stand in de Eredivisie delen beide topclubs na zes wedstrijden de leiding met 14 punten. Dat aantal telt ook Vitesse, maar de Arnhemmers speelden één wedstrijd meer.

De amper 20-jarige Malen zit nu aan zeven doelpunten in zes competitiewedstrijden voor PSV. Vorige week scoorde hij er nog vijf tegen Vitesse. Tussendoor scoorde de aanvaller ook in de Europa League-partij tegen Sporting Lissabon.

? - Laatste 6 Eredivisie-goals van PSV



? - Donyell Malen#psvajax #Eredivisie — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) September 22, 2019

Intussen vermeed Feyenoord een afgang bij FC Emmen. De Rotterdammers kwamen via Orkun Kökcü en Luciano Narsingh snel op 0-2, maar op het uur stond het plots 3-2 voor FC Emmen. Gelukkig voor Feyenoord knalde Jens Toornstra in de 96ste minuut de 3-3 op het bord.