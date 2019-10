Ajax alleen leider in Eredivisie na zege tegen RKC, negen PSV-spelers krijgen rammeling van Utrecht

Op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft Ajax met 1-2 gewonnen op het veld van rode lantaarn RKC. Die felbevochten zege brengt de Amsterdammers alleen aan de leiding, want PSV ging na twee rode kaarten onderuit tegen Utrecht.

Bij RKC Waalwijk stonden twee Belgen in de basis in de wedstrijd tegen leider Ajax: Hannes Delcroix en Anas Tahiri. Lennerd Daneels kwam niet van de bank af bij de thuisploeg. De hekkensluiter hield een helft lang stand tegen de halvefinalist van de Champions League vorig seizoen, maar plooide vlak na de rust. Dusan Tadic scoorde de openingstreffer na een geweldige cross van Hakim Ziyech. Tot ieders verbazing kwam Waalwijk iets na het uur langszij, maar Quincy Promes legde in de 76e minuut de 1-2 eindstand vast. Ajax leidt met 26 punten.

PSV kon zaterdagavond co-leider worden mits een zege in en tegen Utrecht, maar het werd een avond om snel te vergeten voor de Lampenclub. Vlak na rust kwam de thuisploeg op voorsprong, en het ging alleen maar bergaf voor PSV. Iets na het uur werd Viergever van het veld gestuurd, nog geen tien minuten later was Hendrix hetzelfde lot beschoren. De negen overgebleven PSV-spelers slikten nog twee goals, het werd 3-0.

Bij AZ Alkmaar, derde in de stand, was middenvelder Stijn Wuytens titularis in de partij tegen Heerenveen. Het liep vierkant bij de thuisploeg, want aan de rust stond AZ 1-3 achter. Na rust strubbelde AZ nog tegen, maar de Alkmaarders moesten uiteindelijk met 2-4 het onderspit delven. In de 73e minuut werd Wuytens gewisseld voor Jordy Clasie. Heerenveen stijgt naar een voorlopige vijfde plaats, AZ blijft derde maar kan zaterdagavond ingehaald worden door Vitesse, dat op het veld van Venlo speelt.