PSV voor de tweede week op rij met de billen bloot: bezoekers AZ winnen met pijnlijke cijfers

Wat is er aan de hand met PSV? De fiere club uit Eindhoven verloor vorige week al met 3-0 bij Utrecht na een dubbele rode kaart en ook zondag ging het compleet de mist in. AZ kwam met maar liefst 0-4 winnen nadat Ryan Thomas een vroege rode kaart pakte. Boadu (2x), Svensson en Dani de Wit zorgden voor de goals.

De problemen van PSV begonnen na zo’n twintig minuten, toen Ryan Thomas hard doorging op Fredrik Midtsjo en een directe rode kaart kreeg. Pijnlijk, omdat de Nieuw-Zeelander vorig jaar een zware knieblessure opliep en tegen AZ voor het eerst in meer dan een jaar in de basis mocht starten. Voor de Eindhovenaars was het nadien een overlevingstocht.

Net voor de pauze kraakte PSV volledig. Myron Boadu scoorde op slag van rust tweemaal en telde de thuisploeg zo goed als uit. In de tweede helft dikten Jonas Svensson en Dani de Wit nog aan tot 0-4. Het is de tweede week op rij dat PSV een stevige kwak krijgt, want afgelopen zaterdag ging het ook al met 3-0 de boot in bij Utrecht. PSV eindigde toen zelfs met z’n negenen na directe rode kaarten voor Nick Viergever en Jorrit Hendrix.

In de stand dreigt PSV de aansluiting met leider Ajax helemaal kwijt te raken. Ajax speelt later vandaag nog de Klassieker tegen Feyenoord en zal bij winst zes punten op voorsprong hebben op PSV. De Eindhovenaars delen de tweede plaats met AZ en Vitesse.