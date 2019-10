Ajax bezorgt Amsterdam delirium met dominante zege in Klassieker tegen Feyenoord

Ajax blijft de baas in de Eredivisie: dat is wellicht de belangrijkste conclusie van speeldag 11. De Amsterdammers blikten in eigen huis hun grote rivaal Feyenoord met 4-0 in. De eindstand stond nog voor de pauze al op het scorebord. Ajax staat daarmee nu zes punten los van de eerste achtervolgers.

De Ajax-fans zagen het tijdens de training op zaterdag al goed zitten en werden op zondag vrijwel meteen op hun wenken bediend. Hakim Ziyech opende na amper twee minuten de score, in minuut zeven stond via Nicolas Tagliafico ook de 2-0 op het bord: de snelste 2-0 voorsprong ooit in de Klassieker. David Neres en Donny van de Beek dikten vlak voor de rust nog aan tot 4-0. Na de pauze kon Ajax gas terugnemen en kwam het niet meer in de problemen tegen een mak Feyenoord. Het bleef 4-0.

Door de tweede opeenvolgende zware nederlaag van PSV staat Ajax nu plots duidelijk aan de leiding in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben 29 punten en zijn het enige nog ongeslagen team in de Eredivisie. AZ, PSV en Vitesse hebben elk 6 punten achterstand. Feyenoord blijft intussen op de sukkel en is pas twaalfde.