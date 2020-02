Ajax zonder moeite voorbij rode lantaarn, Feyenoord wint spektakelpartij

Ajax heeft zondag op de 23e speeldag van de Eredivisie met 3-0 gewonnen van Waalwijk. Feyenoord had het een stuk moeilijker: de Rotterdammers wonnen met 3-4 na een doelpuntenfestijn op bezoek bij PEC Zwolle.

Ajax kwam op voorsprong toen Tadic (13.) een penalty omzette. In de tweede helft zorgden Traore (52.) en Huntelaar (90.) voor de 3-0 eindstand.

Leider Ajax (53 ptn) telt zes punten meer dan eerste achtervolger AZ (47 ptn). Waalwijk lijkt al zeker van degradatie met 12 punten.

Voor Feyenoord leek het al snel mis te lopen op bezoek bij Zwolle. Lennart Thy mocht na vijf minuten de score openen vanop de stip, Mike van Duinen verdubbelde na elf minuten al de score voor PEC. Leroy Fer scoorde enkele minuten voor het einde van de eerste helft de aansluitingstreffer. De assist was van Steven Berghuis, en diezelfde Berghuis zette na vijftig minuten Feyenoord langszij. Amper acht minuten later trapte Thy de thuisploeg echter weer op voorsprong.

De Rotterdammers lieten zich echter niet beteugelen en klauwden terug. Steven Berghuis, weer hij, scoorde de 3-3. En in de 88ste minuut legde de Slowaakse wintertransfer Robert Bozenik toch nog de 3-4 binnen. Feyenoord blijft daardoor de mars naar boven voort zetten. Het team van Dick Advocaat staat intussen op de derde plaats, goed voor de kwalificaties van de Champions League.

Dante Rigo heeft met Sparta Rotterdam met 1-2 verloren van Groningen. Asoro (22.) en Lundqvist (32.) scoorden voor Gronigen. Rayhi (49.) maakte nog tevergeefs de aansluitingstreffer. Rigo startte in de basis, maar werd in de blessuretijd van de eerste helft vervangen na een harde botsing met ploegmaat Bart Vriendts. Rigo bleef even liggen en werd met een golfkarretje afgevoerd. Men vreest voor een hersenschudding.

In de stand is Sparta Rotterdam elfde met 27 punten.

Willem II en Utrecht spelen gelijk

Op de 23e speeldag in de Nederlandse Eredivisie hebben Willem II en Utrecht zondag de punten gedeeld. Een laat Tilburgs doelpunt zorgde voor de 1-1 eindstand. Mike Tresor Ndayishimiye speelde de hele wedstrijd mee bij Willem II, met 41 punten vijfde in de stand.

Al na vier minuten kon Bahebeck (4.) de score openen voor de bezoekers. Pas in de blessuretijd kon Gladon (90+1.) in de rebound gelijkmaken.