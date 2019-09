Celtic Glasgow, met Boli Bolingoli-Mbombo 90 minuten op het veld, heeft zondag Rangers met 0-2 verslagen in de eerste Old Firm van het seizoen.

In Ibrox Park opende de Fransman Odsonne Edouard de score in de 32e minuut. De Ier Jonathan Hayes, ingevallen in de 83e minuut, legde de eindstand vast in de blessuretijd (90.+3).

Celtic zet de Rangers van Steven Gerrard zo op drie punten. Na vier speeldagen staat Celtic op kop met 12 op 12.