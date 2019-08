Raman debuteert met gelijkspel bij Schalke 04

Benito Raman heeft zaterdagavond zijn debuut voor Schalke 04 op de openingsspeeldag van de Bundesliga niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Koningsblauwen werden door Borussia Mönchengladbach op een doelpuntenloos gelijkspel gehouden.

Raman kwam afgelopen zomer over van Fortuna Düsseldorf, waar hij vorig seizoen furore maakte met spitsbroeder Dodi Lukebakio. De ex-speler van AA Gent en Standard mocht meteen starten bij Schalke 04. Halverwege de eerste helft mocht Raman alleen op doel af, maar de snelle aanvaller wrong de beste kans van de wedstrijd de nek om. In de tweede helft was er meer animo, maar geen van beide clubs kon echt overtuigen. De Borussen kwamen nog dicht bij de 1-0, maar het schot van Plea strandde op de paal. Raman werd in de 74e minuut naar de kant gehaald.