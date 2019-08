Witsel loodst Dortmund met twee assists naar vlotte zege in openingsmatch, Thorgan Hazard krijgt basisplaats

Borussia Dortmund is zaterdag in tegenstelling tot titelconcurrent Bayern München uitstekend begonnen aan de Bundesliga. De Borussen legden op de openingsspeeldag Augsburg met 5-1 over de knie in het eigen Signal Iduna Park. Rode Duivel Axel Witsel drukte met twee assists zijn stempel op de wedstrijd.

Behalve sterkhouder Witsel gooide Dortmund-coach ook Thorgan Hazard voor de leeuwen. De jongere broer van Eden maakte afgelopen zomer de overstap van Borussia Mönchengladbach en mocht proberen de linkerflank onveilig te maken. Dortmund zag titelconcurrent Bayern München vrijdagavond de Bundesliga aftrappen met puntenverlies. De Rekordmeister speelde gelijk tegen Hertha Berlijn (2-2), waar Dodi Lukebakio meteen aan het kanon stond. Ook voor de Borussen ging het meteen mis in hun eerste competitiematch.

Niederlechner (1.) rondde de eerste aanval van de partij fraai af. Alcacer (3.) stelde snel orde op zaken. Dortmund speelde Augsburg op een hoopje, maar kon pas na de pauze het verschil maken. Op aangeven van Witsel zette Sancho (51.) de thuisploeg op voorsprong. Reus (57.) en opnieuw Alcacer (59.) dikten de score verder aan. In het slot van de partij leverde Witsel nog een fraaie assist af. Brandt (82.), die voor Hazard was ingevallen in de 68e minuut, legde de 5-1 eindstand vast.

Nog Belgen

Doelman Koen Casteels opende zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen het Keulen van Birger Verstraete en Sebastien Bornauw, die gehaald werden bij respectievelijk AA Gent en RSC Anderlecht. Verstraete kreeg in de Volkswagen Arena een basisplek op het middenveld, Bornauw zat op de bank. In een evenwichtige eerste helft brak Wolfsburg de ban. Arnold (16.) nam een afvallende bal meteen op de slof en vlamde vanop zo'n 20 meter droog binnen. In de tweede helft maakte Weghorst (60.) er met een gekruist schot 2-0 van. De aansluitingstreffer voor Terodde (90.+1) kwam te laat voor Keulen. Verstraete maakte de match vol.