Nieuw contract stuwt Timo Werner en RB Leipzig naar zes op zes

Wolfsburg heeft zondag op de tweede speeldag in de Bundesliga zijn tweede competitiezege geboekt. Op het veld van Hertha Berlijn ging de ploeg van Koen Casteels met 0-3 winnen. Bij de thuisploeg, die met 1 op 6 achterblijft, maakte recordaankoop Dodi Lukebakio de match vol. Bij RB Leipzig toonde Timo Werner andermaal zijn waarde voor de club.

De doelpunten in het Olympiastadion werden gemaakt door Weghorst (9., penalty), Brekalo (82.) en Roussillon (90.+1). Voor Casteels was het ook zijn eerste clean sheet van het seizoen. Wolfsburg behoudt net als Dortmund, Freiburg, Leipzig en Leverkusen het maximum van zes punten.

Ook RB Leipzig houdt zich voorlopig aan het maximum van de punten. Timo Werner en Yussuf Poulsen sleurden het team op zondag voorbij Eintracht Frankfurt.

De Duitse international tekende zondag voor de wedstrijd nog een vernieuwd contract tot 2023 en beloonde zichzelf met een tweede doelpunt van het seizoen. Werner werd de voorbije zomer gelinkt aan Bayern. Met cijfers als 62 doelpunten in 116 wedstrijden was hem behouden bijzonder belangrijk voor Leipzig. Een lekkere volley van Poulsen zorgde ervoor dat Frankfurt onderuit ging, ook al had Goncalo Paciencia’s goal hen nog langszij gebracht.