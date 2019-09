Twee goals en twee records voor Robert Lewandowski

Robert Lewandowski en goals maken: het is al jaren eigenlijk een synoniem voor elkaar. De Poolse prijsschutter scoorde op de vijfde speeldag al zijn negende goal van het seizoen. Daarmee evenaart hij een record uit de jaren zestig en een clubrecord.

Slachtoffer van dienst was dit keer FC Keulen, dat met 4-0 de boot in ging op bezoek in de Allianz Arena.

Lewandowski opende de score al na drie minuten en verdubbelde die drie minuten na rust. Daarna was het aan Philippe Coutinho vanop de stip en Ivan Perisic om een goaltje mee te pikken. Intussen had Kingsley Ehizibue van Keulen de partij moeten verlaten met een rode kaart.

GAME OVER | @fckoeln moet met 10 verder na een penaltyfout. @Phil_Coutinho zet de penalty foutloos om. ??



3??-0?? #FCBKOE ???? pic.twitter.com/1cPngGzMOx — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 21, 2019

Voor Lewandowski was het dus weer een productief seizoensbegin, maar nu doet de topschutter van de Bundesliga wel iets heel mooi. Hij evenaart met negen doelpunten in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen het record van Peter Mayer, die in het seizoen 1967-1968 even goed deed voor Mönchengladbach. Bovendien was de eerste goal van ‘Lewa’ meteen het seizoen voor nog een record, want hij scoorde net als Carsten Jancker in 2000-2001 vijf keer voor Bayern in de eerste vijf matchen.

GOAL | Ook Ivan Perišic pikt z'n doelpuntje mee! De Oktoberfesten kunnen beginnen in München! ??



4??-0?? #FCBKOE ???? pic.twitter.com/gZ3sIvnKmy — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 21, 2019

Bayern staat geheel in de lijn van de verwachting op kop van de Bundesliga met elf punten, al kan RB Leipzig daar nog over gaan als het vanavond van Werder Bremen wint .Borussia Dortmund heeft negen punten en trekt zondag naar Eintracht Frankfurt.