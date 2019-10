Sebastiaan Bornauw door het dolle heen na eerst doelpunt in Bundesliga, Keulen boekt belangrijke zege in degradatiestrijd

Terwijl Anderlecht in acute noord verkeert wat verdedigers betreft, gaat het Sebastiaan Bornauw voor de wind in de Bundesliga. De 20-jarige verdediger is een vaste waarde bij traditieclub FC Keulen en Bornauw opende zondag zijn rekening voor zijn nieuwe club. Keulen won op de achtste speeldag met 3-0 van Paderborn.

Op het uur stond Keulen in het RheinEnergiestadion al 2-0 voor, na treffers van Simon Terodde en Louis Schaub. Sebastiaan Bornauw legde vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 3-0 eindstand vast.

Voor de van RSC Anderlecht overgekomen belofteninternational was dit het eerste officiële doelpunt voor zijn nieuwe werkgever. FC Keulen boekte zo een broodnodige zege, de tweede van het seizoen nog maar, waarmee ze in de stand met zeven punten naar de vijftiende plaats opschuiven. Birger Verstraete is nog out na een meniscusoperatie.