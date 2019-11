Lewandowski scoort in topper tegen Dortmund en zet waanzinnige doelpuntenreeks verder

De ongelooflijke doelpuntenreeks van Robert Lewandowski blijft maar voortduren. De spits van Bayern München scoorde dit seizoen al in elke wedstrijd in de competitie en Champions League. In de topper tegen Borussia Dortmund opende de Pool al na 17 minuten de score met een rake kopbal. Ter herinnering: het is november en het seizoen is al drie maanden ver.

De goal tegen Dortmund zorgt ervoor dat de Pool op 18 matchen al aan 21 doelpunten in competitie en Champions League zit. Daarvan vielen er 15 in de Bundesliga, waar hij het doelpuntenklassement leidt. Ter vergelijking: vorig seizoen werd de aanvaller topschutter in de Bundesliga met 22 treffers. In de Champions League maakte de 31-jarige spits al zes rozen. Daar is Erling Braut Haaland (Salzburg) momenteel topscorer met zeven goals, waarvan drie tegen Racing Genk. In de beker scoorde hij één keer in twee matchen, waardoor zijn teller voor Bayern München dit seizoen voorlopig op 22 staat.

Bij de nationale ploeg kon Lewandowski zijn opmerkelijke reeks niet doortrekken: sinds de start van het seizoen kwam hij er in vier matchen niet verder dan een hattrick bij Letland.

Bekijk hier de goal: